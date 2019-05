Auch in Berlin werden die Grünen fröhlich feiern. Die ersten Prognosen für das bundesweite Ergebnis der Europawahl legten am frühen Abend nahe, dass der Landesverband der Grünen in der Hauptstadt weit vor den anderen Parteien landet. Ein Ergebnis über 30 Prozent scheint möglich. An zweiter Stelle folgt in unseren Schätzungen die Berliner CDU, die aber deutlich unter 20 Prozent bleiben dürfte.

SPD und Linke teilen sich voraussichtlich, mit Stimmergebnissen unter 15 Prozent, den dritten und vierten Platz. Die Berliner AfD muss sich wahrscheinlich mit etwa zehn Prozent zufrieden geben. Die Freien Demokraten werden sich wohl leicht verbessern, auf einen Wert um die fünf Prozent. Und da es für die Europawahl in Deutschland keine Sperrklausel gibt, werden davon auch in Berlin die Kleinstparteien profitieren. Alle „anderen Parteien“ zusammen dürften auch in Berlin über zehn Prozent der Stimmen bekommen.

Für das Berliner Ergebnis der Europawahl gab es nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr keine amtlichen Prognosen. Auch der Tagesspiegel kann nur schätzen, wie sich die Wählerstimmen auf Landesebene verteilen könnten. Die Landeswahlleiterin wird erste Ergebnisse der Stimmauszählung im Land Berlin erst gegen 19.30 Uhr veröffentlichen. Das vorläufige Endergebnis wird erst am späten Abend feststehen.

Wahlbeteiligung um mindestens zehn Prozent höher als 2014

Schon vor Schließung der Wahllokale um 18 Uhr war klar, dass die Wahlbeteiligung in der Hauptstadt dem Bundestrend folgt und deutlich höher liegt als bei der Europawahl vor fünf Jahren. Damals waren es nur 46,7 Prozent. Dieses Mal dürfte die Wahlbeteiligung bei 55 bis 60 Prozent liegen.

Die Wahl in Berlin verlief nach Angaben der Landeswahlleiterin Petra Michaelis ruhig. Von vereinzelten Beschwerden und Vorfällen abgesehen (fehlende Wahlbenachrichtigungen, politische Beeinflussungsversuche vor dem Wahllokal, schlecht markierte Wahllokale) wurden keine gravierenden Vorfälle gemeldet. Die Berliner stimmten in 1800 Wahllokalen ab.

Voraussichtlich Rekord bei Briefwahlquote

Jeder fünfte Wahlberechtigte hatte einen Wahlschein beantragt, um per Brief zu wählen. Die Briefwahlquote in Berlin wird voraussichtlich eine neue Rekordmarke erreichen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte ein Drittel der Wähler den Stimmzettel zu Hause ausgefüllt und per Post oder persönlich ins Wahlamt geliefert. Diese Quote könnte übertroffen werden.

Zum Vergleich das Berliner Ergebnis der Europawahl 2014: SPD (24 Prozent), CDU (20), Grüne (19,1), Linke (16,2), AfD (7,9), FDP (2,8), Piraten (3,2), Tierschutzpartei und Die Partei (je 1,6). Jetzt sieht es so aus, als wenn die Berliner Grünen mit dem besten Ergebnis ihrer Parteigeschichte triumphieren und die Sozialdemokraten einen nie dagewesenen Absturz erleiden. Aber auch CDU und Linke büßen Stimmen ein, die AfD legt im Vergleich zur vorherigen Wahl aller Voraussicht nach geringfügig zu.

Einzug von Berlinern im Europaparlament erst in der Nacht bekannt

Wie viele Kandidaten mit Wohnsitz in Berlin in das neue Europaparlament einziehen, wird erst in der Nacht zum Montag feststehen. Nach derzeitigem Stand können vier Berliner Grünen-Politiker mit einem Sitz rechnen, und je ein Bewerber von SPD, Linken, Die Partei und AfD. Die Berliner CDU, die mit einer Landesliste antritt, muss um ihr Mandat noch bangen.

Wie kommen unsere Schätzungen zu Stande? Das Berliner Ergebnis lässt sich aktuell nur grob aufgrund der deutschlandweiten Prognosen beurteilen. Denn jede Stadt, jede Region hat bei Wahlen, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, erstaunlich stabile politische Eigenarten. Grüne und Linke beispielsweise liegen in Berlin um bestimmte Prozentsätze über dem Bundesdurchschnitt, CDU und SPD, aber auch AfD und FDP darunter.

Die Bürger in der Hauptstadt ticken eben anders als auf dem flachen Land oder in München. Und das zieht sich durch alle Europawahlen seit 1994 messbar durch. Trotzdem gilt auch für unsere erste Vorhersage: Ohne Gewähr!