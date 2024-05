Feuerwehr rückt mit Tauchern an 23-Jähriger stürzt mit Mietwagen in den Berliner Schlachtensee und stirbt

Ein 23-Jähriger ist im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ums Leben gekommen, nachdem er in einem Mietwagen in den Schlachtensee gestürzt war. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Den Angaben zufolge sollen Zeugen am Freitagabend gegen 21.20 Uhr beobachtet haben, wie der Wagen im Uferbereich in den See fuhr und sank. Feuerwehrleute hätten den Mann wenig später leblos aus dem Wasser geborgen, eine Reanimation verlief erfolglos.

Die Feuerwehr teilte in der Nacht auf der Plattform X Bilder des Rettungseinsatzes. Weitere Menschen seien nach mehreren Tauchgängen nicht gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit.

Am frühen Samstagmorgen schrieb die Feuerwehr auf X, dass der Einsatz nach sechs Stunden beendet worden sei. Es sei schwierig gewesen, den Pkw aus dem Schlick zu befreien.

Warum der 23-Jährige mit dem Auto in den See gefahren war, ließ sich nach Angaben der Polizei noch nicht aufklären. Das Fahrzeug sei für die weiteren Ermittlungen sichergestellt worden.

Taucher der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatten nach dem Vermissten gesucht. Auch ein Rettungshubschrauber unterstützte die Feuerwehr, die mit 46 Kräften im Einsatz war. (mit dpa)