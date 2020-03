In der Coronavirus-Krise suchen Gewerbetreibende, Freiwilligendienste und Wohlfahrtsverbände Hilfe – oder bieten diese selbst an. Wir fassen die wichtigsten Ideen von Ehrenamtlern zusammen.

Bürgeraktiv Berlin

Auf der Webseite berlin.de/buergeraktiv des Landes Berlin werden verschiedene ehrenamtliche Aktivitäten gebündelt.

Man kann sich beispielsweise über den Infektionsschutz von Freiwilligen informieren, findet Telefonnummern der Corona-Seelsorge und des Einsamkeitstelefons „Malteser Redezeit“ und Links zu aktuellen Spendenaktionen.

In der Kategorie „Heimliche HeldInnen“ finden sich auch Geschichten über Ehrenamtler aus dem Tagesspiegel-Newsletter „Checkpoint“.

Hilfe an vorderster Front. Das Deutsche Rote Kreuz hat in der Krise einen Corona-Nothilfefonds für Spenden eingerichtet. Foto: Andreas Arnold/dpa

Nebenan.de

Das Portal nebenan.de bietet aktuell eine Hotline für Nachbarschaftshilfe (Tel. 0800-8665544) in der Coronavirus-Krise an. In einem Online-Formular können Nutzer angeben, ob sie Hilfe beim Einkaufen oder der Kinderbetreuung benötigen, entweder für sich selbst oder jemand anderen.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

NachbarschaftsChallenge

Bei Twitter werden unter dem Hashtag #NachbarschaftsChallenge Ideen für Aushänge in der eigenen Hausgemeinschaft gepostet. Jüngere Menschen, die keiner Risikogruppe angehören, bieten an, für Nachbarn in häuslicher Quarantäne die Einkäufe zu übernehmen oder den Hund auszuführen. Es finden sich auch Layouts für Aushänge in verschiedenen Sprachen.

Kiezware.de

Das Onlineshop-Portal kiezware.de richtet sich an Einzelhändler, die von der Coronavirus-Krise besonders hart betroffen sind. Die Berliner Agentur mitho-media stellt ihnen kostenlos ihre Webshop-Software zur Verfügung, damit sie trotz geschlossener Läden mit ihren Kunden in Kontakt treten können. Das Portal soll Ende dieser Woche an den Start gehen.

Lesen Sie mehr zur Coronakrise auf Tagesspiegel.de:

Homeschooling

Damit Berliner Schüler ihren Tag trotz geschlossener Schulen nicht mit Nichtstun verbringen, hat der Lehrer Martin Hansen einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, auf dem er täglich Homeschooling-Videos veröffentlicht. Auch die digitale Lernplattform Binogi.de hat auf die aktuelle Situation reagiert und bietet mehr als 500 Lernvideos und digitale Materialien für die Klassenstufen fünf bis zehn kostenfrei an.

Crowdfunding

Die großen Spendenplattformen konzentrieren sich aktuell auf Hilfsprojekte im Zusammenhang mit der Pandemie. Auf der Plattform startnext.com werden Spenden gesammelt für Künstler, die Auftritte absagen mussten, oder für Start-ups, deren wirtschaftliche Existenz akut bedroht ist.

Mehr zum Thema Coronavirus in Berlin Senat erwägt temporäre Schließung des Flughafens Tegel

Auf betterplace.org finden sich unter dem Stichwort „Nothilfe Coronavirus“ Projekte zur Rettung von Berliner Clubs, eine Soforthilfe für Obdachlose und der Coronavirus-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes.