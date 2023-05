GEW fordert kleinere Klassen Drei Tage Warnstreik an Berlins Schulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) setzt ihre Warnstreiks für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz fort, um den neuen Berliner Finanzsenator Stefan Evers (CDU) zu Verhandlungen zu zwingen. Im Vordergrund steht die Forderung nach kleineren Klassen. Am 6., 7. und 8. Juni sind tarifbeschäftigte Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Schulpsychologen an den staatlichen Schulen zu einer erstmals dreitägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Damit steigert die GEW den Druck abermals, nachdem zunächst nur einen und dann zwei Tage gestreikt worden war.

„Die CDU hatte sich vor der Wahl dafür ausgesprochen, dass der Senat mit der GEW Gespräche über einen Tarifvertrag für kleinere Klassen führt. Nach der Wahl ist die CDU nun am Drücker und besetzt sowohl das Finanz- als auch das Bildungsressort“, betonte am Montag der GEW-Voritzende Tom Erdmann. Im Interview mit dem Tagesspiegel hatte die neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) – anders als ihre SPD-Vorgängerin – Gesprächsbereitschaft signalisiert. Der ausgeschiedene grüne Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hatte Verhandlungen abgelehnt, da die Tarifgemeinschaft deutscher Länder sie nicht mittragen würde.

Die GEW hat nach eigenen Angaben herausgefunden, dass die Reduzierung der Klassengröße für die Beschäftigten als entscheidendes Element zur Entlastung genannt wird. Daher will sie die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich regeln. „Mit einem Tarifvertrag hätten wir ein wirksames Instrument für eine nachhaltige Verbesserung der Personalsituation“, so der GEW-Landesvorsitzende, der im Juni als Vorsitzender wiedergewählt werden will. Es wäre die 14. Arbeitsniederlegung.

Der Warnstreik am 6. Juni soll dezentral organisiert werden. In allen Berliner Bezirken finden demnach Streikversammlungen statt. Den Warnstreik am 7. Juni begeht die GEW Berlin mit einer zentralen Demo, voraussichtlich von der Senatsbildungsverwaltung zum Roten Rathaus. Für den Warnstreik am 8. Juni plant die GEW eine zentrale Streikversammlung im Freiluft-Amphitheater im Mauerpark.