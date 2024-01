Glatte Straßen und Gehwege Wetterdienst warnt vor Blitzeis in Berlin und Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag in Berlin und Brandenburg vor glatten Straßen und Gehwegen. Angesichts von Dauerfrost, Schneegriesel und gefrierendem Sprühregen sei äußerste Vorsicht für alle Verkehrsteilnehmende geboten.

Schon ab dem späten Nachmittag sorgte die Wetterlage in Berlin für gefährliche Glätte. Die Luft ist kalt und feucht, die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und -4 Grad – und damit unter dem Gefrierpunkt.

Die Polizei Berlin spricht von einem erhöhten Einsatzaufkommen im Zusammenhang mit der Glätte. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sprach gegenüber dem Tagesspiegel von vielen wetterbedingten Einsätzen.

Die Feuerwehr in Potsdam ist zu mehreren Verkehrsunfällen ausgerückt und warnt auf dem Kurznachrichtendienst X und mahnt zur Vorsicht. Auch die BVG meldet dort Verzögerungen durch die besondere Wetterlage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auch die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist in erhöhter Alarmbereitschaft und streut „vorbeugend wichtige Fahrbahnen inklusive Radfahrstreifen und kontrolliert Überwege“, wie sie auf X schreibt. Für Gehwege seien Anlieger zuständig, vermerkt die BSR.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Freitagmorgen sind bei längerem Aufklaren lokal um die -7 Grad im äußersten Norden Brandenburgs möglich. Stellenweise frostfrei soll es laut Deutschem Wetterdienst erst im Tagesverlauf am Freitag werden.

Auch der Binnenschifffahrtsverkehr ist in Berlin von der anhaltenden Kälte betroffen: So vermeldet die Verkehrsinformationszentrale Berlin, dass aufgrund der starken Eisbildung Landwehr- und Griebnitzkanal für alle Schiffe gesperrt ist. Es sei mit weiteren Wasserstraßensperrungen in den kommenden Tagen zu rechnen.