Großbrand in Berlin-Marzahn Warnhinweis nach Feuer in Lagerhalle

Am Donnerstagmorgen ist in einer Lagerhalle in Berlin-Marzahn ein Großbrand ausgebrochen. In der Halle befinden sich Papier und Maschinenbauteile. Das bestätigte die Berliner Feuerwehr.

Um 6.39 Uhr hat das Bundesamt für Katastrophenschutz wegen der Rauchgase, die durch einen Großbrand in einer Lagerhalle entstanden sind, eine Gefahreninformation entsendet. Die Wolke breite sich von Südwesten nach Nordosten aus.

Die Berliner Feuerwehr teilte dem Tagesspiegel mit, dass derzeit 150 Einsatzkräfte mit der Löschung des Vollbrands in der Wolfener Straße beschäftigt seien. Die Brandbekämpfung erfolge auch über zwei Drehleiter.