Gruppe griff Mann an Schläger-Trio vom Alexanderplatz stellt sich nach Fahndung

Drei Verdächtige, die im vergangenen Jahr einen 34-Jährigen am U-Bahnhof Alexanderplatz verletzt haben sollen, haben sich auf Polizeidienststellen in Berlin und Brandenburg gestellt. Seit Dienstag fahndete die Polizei öffentlich mit Bildern aus Überwachungskameras nach dem Trio. Demnach gingen alle drei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren am Dienstagabend auf die Dienststellen. Sie sollen im März 2023 einen 34-Jährigen so stark geschlagen haben, dass er an Lippe und Nase verletzt war.

Eine Überwachungskamera hatte das Trio zuvor in der U2 in Richtung Ruhleben aufgenommen. In der war der Mann mit seiner gleichaltrigen Frau am Morgen des 26. März 2023 unterwegs. Letztere wurde nach Angaben ihres Mannes aus einer Gruppe junger Männer heraus immer wieder fotografiert. Der Mann verbat sich das. Daraufhin wurde er von sechs bis acht der Männer beleidigt und bedroht.

Am U-Bahnhof Alexanderplatz stieg das Ehepaar aus. Drei Männer sollen dem 34-Jährigen auf dem Bahnsteig gegen den Kopf geschlagen haben. Als ein Zeuge einschritt, ließen die Tatverdächtigen von ihrem Opfer ab. Die jungen Männer stiegen zurück in die U-Bahn und fuhren davon.