Hagel, Starkregen, Tornadogefahr Deutscher Wetterdienst rechnet mit Unwetterwarnungen für Berlin und Teile Brandenburgs

Berliner und Brandenburger müssen sich am Donnerstag auf Hitze und teils schwere Unwetter einstellen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) halten Unwetterwarnungen für Berlin und Teile Brandenburgs für wahrscheinlich.

Ab Donnerstagnachmittag kann es von Südwesten kommend örtlich Gewitter und mitunter heftigen Starkregen geben, teilte der DWD mit. Am Abend spitze sich die Wetterlage in vielen Gebieten zu, erklärte ein Sprecher des DWD am Donnerstag. Betroffen seien neben Berlin alle 14 Landkreise und vier kreisfreien Städte Brandenburgs, hieß es in einer Mitteilung der Wetterexperten.

Am Abend und in der Nacht zu Freitag könnten gebietsweise schwere Gewitter auftreten mit Hagel, heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Es könnten sich einzelne Tornados bilden. „In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab“, erklärte ein Sprecher des DWD.

Im mittleren und südlichen Brandenburg sowie Berlin rechnen die Experten mit Gewittern bis in die Morgenstunden des Freitags. Im Norden von Brandenburg soll es zu Starkregen kommen.

Die Gärten der Welt, der Britzer Garten, das Natur Park Südgelände und das Tempelhofer Feld werden wegen der Unwetterwarnung um 18 Uhr geschlossen.

Bislang hatte der DWD nur eine Vorabinformation zu der Wetterlage ausgegeben. Unwetterwarnungen würden dann zeitnah vermeldet, erklärte der Sprecher.

Der DWD hat unterschiedliche Schwellen vor einer Unwetterwarnung. Bei Starkregen sind das 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde. Für Wind sind es etwa 105 Kilometer pro Stunde. Bei Hagel liegt der Schwellenwert bei den Hagelkörnern bei 1,5 Zentimetern im Durchmesser.

Am Freitag hält sich die Wolkendecke laut Vorhersage hartnäckig am Himmel, gebietsweise regnet es kräftig. Bis zum Mittag bestehe örtlich noch Starkregenpotenzial. Am Nachmittag und Abend lockert es auf und der Regen zieht ein wenig ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad.

In der Nacht auf Samstag wird laut DWD eine wechselnde Bewölkung erwartet, es bleibt aber trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Der Samstag wird gebietsweise heiter und trocken. Dabei werden Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel – bei Tiefstwerten zwischen 11 und 15 Grad. (dpa, Tsp)