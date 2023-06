Influencerin in der Hauptstadt Was macht Kim Kardashian in Berlin?

Kim Kardashian, die Influencerin aller Influencerinnen, besuchte am vergangenen Mittwoch die Hauptstadt. Eingeladen wurde sie von der Private Equity Branche, um auf deren weltweit größten Veranstaltung „SuperReturn“, als Gastgeberin zu fungieren. Kardashian nahm an einer Podiumsdiskussion teil und warb vor potenziellen Investoren für ihren eignen Private-Equity-Fond.

Laut der News-Plattform „Bloomberg“ sei der Konferenzsaal voll besetzt gewesen. Fans der mehr-oder-weniger-Selfmade-Frau, die nicht Teil der Private Equity-Branche sind, waren wohl nicht im Publikum. Der Eintrittspreis für die viertägige Veranstaltung lag immerhin bei knapp 6000 Euro. Entsprechend dicht soll dieser Tage übrigens das Privatjetaufkommen am Flughafen BER gewesen sein.

Private Equity ist eine Form des Investierens, bei der Kapital von institutionellen Anlegern oder vermögenden Privatpersonen in nicht börsennotierte Unternehmen investiert wird, um langfristiges Wachstum und Rendite zu erzielen. Die Private-Equity-Firmen erwerben Beteiligungen an Unternehmen, bringen ihr Fachwissen und ihre Ressourcen ein, um das Unternehmen zu verbessern und es später mit Gewinn zu verkaufen.

Kim Kardashian im Waldorf Astoria Berlin

Insidern zufolge soll Kardashian bereits am Mittwochvormittag im Waldorf Astoria eingecheckt haben. Wie lange sie Berlin beglücken wird ob sie überhaupt noch da ist, ist nicht bekannt. In den sozialen Netzwerken wird allerdings vermutet, dass man sie am Freitag bei der Eröffnung eines Ladens von Dolce & Gabbana zu Gesicht bekommen könnte. Kardashian ist aktuell das offizielle Werbegesicht des italienischen Modelabels.

Bekannt wurde Kardashian als Assistentin und Freundin der Hotelerbin Paris Hilton. Durch die familieneigene Reality-Sendung „Keeping Up With the Kardashians“ und einem geschickten Umgang mit der Social-Media-Plattform Instagram konnte sie diese Bekanntheit ausbauen und sich – auch mithilfe ihres Ex-Manns Ye, vormals bekannt als Kanye West – zur milliardenschweren Unternehmerin mausern. Der Marktwert ihres Unterwäschelabels SKIMS lag Anfang 2022 bei 3,2 Milliarden Dollar.

Immer wieder ist Kardashian in der Vergangenheit in Schwierigkeiten geraten, weil sie ihre Reichweite – aktuell folgen ihr 359 Millionen Menschen bei Instagram – dafür nutzte, um für Investoren zu werben und allgemein Werbung nicht kenntlich machte.