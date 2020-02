Die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten ist in Berlin im vergangenen Jahr um 20 Prozent angestiegen. Das sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) in einem Interview mit dem Tagesspiegel, das in der Sonntagsausgabe erscheint. Insgesamt sei die Zahl der Straftaten im Bereich der rechtsmotivierten politischen Kriminalität um acht Prozent gestiegen. Geisel bezeichnete den Anstieg der Gewalttaten als „besonders beunruhigend“.

2019 wurden damit in Berlin 1932 rechtsmotivierte Straftaten angezeigt (2018: 1789). Die Zahl der Gewalttaten stieg von 128 auf 153 Fälle. „Das ist bemerkenswert hoch“, sagte Geisel. Die Aufklärungsquote liege im Bereich der rechtsmotivierten Kriminalität bei 37,7 Prozent - 1,7 Prozent mehr als noch 2018.

Durch das Erstarken des Rechtspopulismus würden Demokratie und Rechtsstaat angegriffen, sagte Geisel dem Tagesspiegel. „Die AfD legt mit ihrem Rechtspopulismus und mit ihrer Hetze den Nährboden für diese Taten.“ Rechtsextremisten fühlten sich ermutigt, den Worten nun Taten folgen zu lassen.

Einen Anlass, Gesetze zu verschärfen sieht Berlins Innensenator nach dem rechtsextremistischen Anschlag im hessischen Hanau nicht. „Das ist immer schnell gesagt. Jetzt verschärfen wir mal die Gesetze, ohne dass wir wirklich wissen, ob die Verschärfung von solchen Gesetzen dazu geführt hätte, Täter aufzuspüren“, sagte Geisel.

Stattdessen wolle er die Polizei weiter umstrukturieren. Der Staatsschutz soll im Bereich Rechtsextremismus besser aufgestellt werden. Er will in der zuständigen Abteilung mehr Beamte und eine bessere technische Ausstattung. Insgesamt hält Geisel die Sicherheitsbehörden aber für „sehr gut aufgestellt“. Hundertprozentige Sicherheit könne jedoch niemand versprechen.

Juristischen Voraussetzungen für Ermittlungen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung seien gegeben

Bezogen auf die rechtsextremistische Anschlagsserie in Neukölln zeigte sich der Innensenator „guten Mutes“, dass der Generalbundesanwalt doch noch wegen Terrorverdachts ermittelt. Die Ermittlungsgruppe „Fokus“ hatte kürzlich einen dritten Tatverdächtigen identifiziert - womit nun die juristischen Voraussetzungen für Ermittlungen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gegeben wären.

Innensenator Andreas Geisel bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer von Hanau am Brandenburger Tor. Foto: AFP

Oppositionsführer Burkard Dregger (CDU) kritisierte die Politik des rot-rot-grünen Senats scharf. Die CDU-Fraktion habe bereits vor zwei Jahren „alle in Berlin fehlenden Instrumente im Kampf gegen den Extremismus“ vorgeschlagen. Dregger forderte, den Verfassungsschutz zu stärken, die Befugnisse des polizeilichen Staatsschutzes in der Telekommunikationsüberwachung auszuweiten.

Keine Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus

„Statt unsere Vorschläge aufzugreifen, hat die rot-rot-grüne Koalition die Durchsetzungsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaates geschwächt“, sagte Dregger. Er warf dem Senat vor, nicht mehr als „Lippenbekenntnisse“ abzugeben.

Niklas Schrader, Innenexperte der Linkspartei, sagte dem Tagesspiegel: „Es muss allen klar sein, dass die steigende rechte Gewalt und der Rechtsterrorismus aktuell die größte Bedrohung für unsere Demokratie sind.“ Die anzuerkennen, bedeutet auch, „dass die permanente Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus endlich aufhören muss“, sagte Schrader.

Auch Innensenator Andreas Geisel sagte dem Tagesspiegel, man dürfe Rechtsextremismus und Linksextremismus nicht gleichsetzen, Anschläge auf Menschenleben kämen „ganz eindeutig aus der rechtsextremistischen Eckte“. Er ergänzte jedoch: „Gewalttätige Linksextremisten sind keine Freunde der Demokratie – wir müssen sie ebenfalls bekämpfen.“