Insa-Umfrage Regierungskoalition in Berlin verliert Mehrheit – AfD legt zu

Mehr als ein halbes Jahr nach der Wiederholungswahl in Berlin hat die Koalition aus CDU und SPD in der Wählergunst verloren. In einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Umfrage im Auftrag von „Bild“ und „B.Z.“ kommt die Koalition auf nur noch 43 Prozent. Im April waren das noch 48 Prozent.

Großer Sieger ist die AfD. Die Partei legt gegenüber der letzten Insa-Umfrage im April um 5 Punkte zu und kommt auf nun 14 Prozent. Die CDU liegt im Berlin-Trend des Meinungsforschungsinstituts bei 26 Prozent (-4), die SPD bei 17 Prozent (-1) und die Grünen unverändert bei 18 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und landet bei 10 Prozent. Die FDP kommt in der Umfrage unverändert auf 5 Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen 10 Prozent (+1).

Für den Berlin-Trend des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von BILD und B.Z. wurden vom 18. bis zum 26. September 2023 insgesamt 1000 Berlinerinnen und Berliner online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten. (dpa)