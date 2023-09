Ist Berlin eine gefährliche Stadt? „Sicherheitsgipfel“ des Senats und Feuerwehr-Kongress zu Gewalt

Das Thema Sicherheit spielt diese Woche eine wichtige Rolle beim Berliner Senat sowie der Feuerwehr. Am Freitag trifft sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mit seinen zuständigen Senatorinnen, Polizei, Feuerwehr und Bezirksvertretern zu einem „Sicherheitsgipfel“ im Roten Rathaus. Es geht um die allgemeine Sicherheitslage in der Hauptstadt, die einige Stadtteile mit sozialen Brennpunkten und hoher Kriminalitätsrate aufweist.

So soll es um den Drogenhandel im Görlitzer Park in Kreuzberg ebenso gehen wie um die Drogenszene am Leopoldplatz in Wedding. Daher sind neben Innensenatorin Iris Spranger (SPD), Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) und Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) auch die Bezirksbürgermeisterinnen Stefanie Remlinger aus Mitte und Clara Herrmann aus Friedrichshain-Kreuzberg (beide Grüne) dabei.

Thema könnte auch die nächste Silvesternacht sein, nachdem in der letzten in einigen Stadtteilen junge Männer randalierten und Böller und Raketen auf Polizei und Feuerwehrleute warfen und schossen. An den Gesprächen nehmen daher auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Feuerwehrchef Karsten Homrighausen teil.

Wegner kündigte mehr Sicherheit in Berlin an

Wegner hatte den „Sicherheitsgipfel“ Ende Juli angekündigt, nachdem bekannt geworden war, dass im Juni eine 27-jährige Frau von mehreren Männern im Görlitzer Park vergewaltigt worden war. Er hatte die Situation dort als inakzeptabel bezeichnet und ein Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit in Berlin angekündigt.

Seit vielen Jahren sind Dutzende Drogendealer in dem Park und dem umliegenden Stadtviertel unterwegs. Viele Anwohner sind genervt, besorgt oder auch verunsichert. CDU-Politiker fordern eine Schließung des Parks in der Nacht, Videoüberwachung und noch mehr Polizeikontrollen. Die Grünen lehnen das ab und wollen mehr Geld für Sozialarbeiter. Auch der Leopoldplatz in Wedding gilt seit Langem als Anlaufpunkt für Drogensüchtige.

Mehr Rechte für die Polizei: Präventivgewahrsam, Bodycams, Taser

Schon im Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD im Frühjahr mehr Rechte für die Polizei und weitere Maßnahmen gegen Kriminalität beschlossen. Für den Herbst hatten sie entsprechende Änderungen im Polizeirecht angekündigt. Das betrifft etwa die Verlängerung des vorbeugenden Einsperrens von möglichen Straftätern auf bis zu fünf Tage (Präventivgewahrsam), den verstärkten Einsatz von Bodycams, also Kameras an Uniformen von Polizisten, sowie die Rechtsgrundlagen für den Einsatz sogenannter Elektroschock-Waffen (Taser). Grüne und Linke kritisierten die Pläne scharf.

Schon an diesem Donnerstag geht es bei einem Feuerwehr-Kongress ebenfalls um Sicherheit, Gewalt und exemplarisch die Berliner Silvesternacht. „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ ist eines der Themen bei der Tagung des Deutschen Feuerwehrverbandes in Berlin-Mitte. Geplant ist ein Bericht eines Berliner Feuerwehrmanns: „So war mein Silvester“. Der bekannte Psychologe Ahmad Mansour analysiert: „Woher kommt der Hass auf Einsatzkräfte? Ein Erklärungsversuch zu den Ereignissen der Berliner Silvesternacht.“ Zu Wort kommen auch weitere Feuerwehrvertreter und die Innenpolitik.

Kriminalität, Drogen und Krawalle in Berlin sorgen immer wieder für Schlagzeilen, allein weil sie in der mit Abstand größten Stadt Deutschlands mit fast vier Millionen Einwohnern häufiger vorkommen als in Hamburg oder München. Allerdings gibt es Probleme mit Drogenhandel auch in Frankfurt und Hamburg, Clankriminalität ebenso in Bremen und Essen und Ausschreitungen zu Silvester nicht nur in Berlin-Neukölln, sondern auch in vielen anderen deutschen Städten mit sozialen Brennpunkten. (dpa)