Klassikmusik im Berliner Schafstall Ein Konzert mit tierisch guten Tönen

Määääh. Und damit beste Grüße vom Fuße des Berliner Hahnebergs. Anne Böer aus der Naturschutzstation in Berlin-Staaken lädt zu einem besonderen Musikkonzert, über das der neue Spandau-Newsletter jetzt berichtet hat. Am 16. September, 17-19 Uhr, wird bei spätsommerlichem Wetter klassische Musik im Schafstall gespielt.

„Das ist die perfekte Chance, einen Sommertag inmitten der Schönheit der Natur und bei schöner Musik zu verbringen. Kinder sind herzlich willkommen. Wir laden euch ein, eure eigenen Snacks und Getränke während des Konzerts zu genießen.“

Blick vom Hahneberg in Berlin-Staaken. © André Görke

Eintritt? Nein, aber es wird eine „empfohlene Spende von 15 Euro“ gesammelt, die direkt an die Musikerinnen und Musiker geht. Der Schafstall befindet sich an der Naturschutzstation Hahneberg, Heerstraße 549.

Und wo sind die Schafe so lange? Anne Böer zum Spandau-Newsletter: „Derzeit grasen 10 Schafe auf unserer Weide an der Naturschutzstation. Die sind aber möglicherweise etwas weiter weg an den Bäumen.“ Kulturbanausen in der Herde können übrigens nicht vor der Musik fliehen: Durch den Zaun fließt Strom.

