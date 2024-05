Klimaprotest vor der Europawahl Fridays for Future ruft am 31. Mai in Berlin zur Großdemo auf

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future rufen gemeinsam mit mehreren Protestgruppen zu einem bundesweiten Klimastreik vor der Europawahl auf. Wie die Gruppe mitteilte, soll der Protest in Berlin am 31. Mai ab 12 Uhr auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Zeitgleich finden Demonstrationen in mehr als 80 anderen deutschen Städten statt.

Für die Versammlung wurden 10.000 Teilnehmende angemeldet, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Die Demonstration soll über eine längere Route führen. Der Protestzug startet Unter den Linden, führt über die Wilhelmstraße, Marshallbrücke und Luisenstraße, zieht anschließend an der Reinhardtstraße und dem Alexanderufer entlang. Im Anschluss führt die Demo über die Invalidenstraße, dem Platz vor dem Neuen Tor, den Robert-Koch-Platz und wieder zurück zur Straße Unter den Linden.

Den Aufruf teilen unter anderem auch die Umweltschutzorganisation WWF, die Klimaschutzinitiative Extinction Rebellion und die Seenotretter von Sea-Watch. Frieda Egeling von Fridays for Future Berlin sagte, die Welt sei voller Krisen. „Das machen sich rechte Parteien zunutze, um den sozial gerechten Klimaschutz in den Hintergrund zu rücken.“ Ziel des Protests ist laut Mitteilung auch die Mobilisierung junger Wähler für die anstehende Europawahl am 9. Juni. Die Wahl sei entscheidend für ein klimagerechtes Europa.

Am Rahmenprogramm des Klimastreiks soll unter anderem die Indie-Rock-Band Madsen teilnehmen. Außerdem werden Auftritte von Vertretern aus Klimaforschung und von Menschenrechtsorganisationen erwartet.