Kreuzbergs Bürgermeisterin kritisiert CDU-Chef Merz „Auch im Sauerland sind mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs als mit dem Privatjet“

Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz hat am Montag erneut mit deutlicher Kritik an Deutschlands Hauptstadt Berlin und dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von sich reden gemacht. Auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos rief Merz während einer Rede: „Sie sind Deutschland! Nicht Berlin, nicht Kreuzberg! Gillamoos ist Deutschland!“ Das blieb in der Hauptstadt nicht ungehört.

Die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks, Clara Herrmann (Grüne), sagte dem Tagesspiegel dazu: „Auch im Sauerland sind mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs als mit dem Privatjet.“ Damit spielt die Grünen-Politikerin unter anderem auf die Anreise des Sauerländers mit dem eigenen Flugzeug zur Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an. Der CDU-Chef besitzt ein eigenes Flugzeug, ist laut eigenen Aussagen häufig damit unterwegs.

Merz hatte zuletzt öfter in politischen Reden mit dem Feindbild Berlin und dem grün-regierten und migrantisch geprägten Bezirks gearbeitet, der eigentlich Friedrichshain-Kreuzberg heißt. Erst vor wenigen Tagen hatte er dasselbe wie beim Gillamoos schon bei einer Fraktionsklausur der Unionsfraktion im Sauerland gesagt und getwittert: „Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Berlin-Kreuzberg. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in kleinen und mittleren Städten wie hier, im Sauerland.“ 2020 hatte Merz einen ähnlichen Satz im thüringischen Apolda gerufen. Damals hieß es: „Berlin-Kreuzberg ist nicht Deutschland.“