Aufklärung Fehlanzeige Aiwanger verweigert Journalisten fast alle Antworten zur Flugblatt-Affäre

Auf einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung wollte sich Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger am Dienstag erstmals seit der Flugblatt-Affäre einer großen Fragerunde von Journalistinnen und Journalisten stellen.

Tatsächlich verweigerte der Politiker aber fast alle Antworten auf Fragen, die zu diesem Thema gestellt wurden.

Flugblatt-Affäre: Welche Fragen wurden gestellt?

Teilnahme an Sondersitzung zur Flugblatt-Affäre

Kurz nach der Eröffnung der Fragerunde wurde Aiwanger von einem Pressevertreter gefragt, ob er beabsichtige, an der für Donnerstag geplanten Sondersitzung zur Flugblattaffäre teilzunehmen.

Aiwangers Antwort: „Ich werde nach jetziger Einschätzung am Donnerstag an dieser Sitzung teilnehmen.“

Pressekonferenz in München

Zusammen mit dem Staatskanzleiminister Florian Herrmann lud Aiwanger am Dienstag um 12 Uhr im Münchner Prinz-Carl-Palais zu einer Pressekonferenz. Im Anschluss an eine Kabinettssitzung informierte Aiwanger zunächst über die aktuelle Wirtschaftslage in Bayern.

Da der Chef der Freien Wähler bisher keine Fragen zu der kontrovers diskutierten Flugblatt-Affäre zuließ, konnten Pressevertreter hier erstmals Fragen zu diesem Thema stellen.