Flugblatt-Affäre in Bayern Merz lobt Söders „bravouröse“ Aufarbeitung – Aiwanger lässt das Thema aus

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für die Aufarbeitung der Aiwanger-Affäre gelobt.

Söder habe in den vergangenen Tagen eine verdammt schwierige Aufgabe gehabt, und die habe er bravourös gelöst, sagte Merz am Montag beim gemeinsamen Bierzelt-Auftritt mit Söder am Montag auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim). „Sehr gut, genauso war’s richtig, das so zu machen“, sagte Merz.

Hubert Aiwanger, der bayrische Vize-Regierungschef und Parteichef der Freien Wähler, äußert sich in seiner rund einstündigen Rede auf dem Volksfest anschließend nicht zur Flugblatt-Affäre.

Die Generalsekretärin der Freien Wähler, Susann Enders, hatte die Vorwürfe gegen Aiwanger zuvor als „Riesenkampagne“ bezeichnet. „Es ist eine Wahnsinnszeit im Moment“, sagte Enders auf dem Volksfest Gillamoos. „Eine Riesenkampagne hält uns seit über einer Woche in Atem.“

Ihre Partei und Aiwanger hätten aber angesichts der Vorwürfe in „unzähligen E-Mails, unzähligen Telefonaten“ viel Zuspruch erhalten. „Ihr habt uns als Freien Wählern so viel Rückhalt gegeben in den letzten Tagen“, sagte Enders.

Das immer Anfang September stattfindende Volksfest Gillamoos hat eine mehr als 700-jährige Tradition im Landkreis Kelheim in Niederbayern und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Parallel gibt es einen Bierzelt- und Volksfestbetrieb.

Bayerns SPD spricht Söder Führungskraft ab

Der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn sprach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Führungskraft ab. In der Flugblatt-Affäre habe sich gezeigt: „Söder hat keinen Einfluss“, sagte er am Montag. Söder habe sich an den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger „gekettet, er ist auf ihn angewiesen“.

Von Brunn eröffnete auf dem Volksfest Gillamoos den politischen Frühschoppen der SPD. Dabei attackierte er Aiwanger erneut: Ein antisemitisches Flugblatt sei keine Jugendsünde - „nein, es ist eine Sauerei“. Er kenne viele, die Unsinn in der Jugend gemacht hätten. „Aber ich kenne niemanden, der so üble Flugblätter in der Tasche hatte. Das ist kein dummer-Jungen-Streich. Das ist rechtsradikal und nichts anderes.“

Zentralrat der Juden versteht Söders Entscheidung

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat das Festhalten am bayerischen Vize-Regierungschef Aiwanger unterdessen trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt als insgesamt nachvollziehbar bezeichnet. „In der Gesamtbetrachtung ist die Entscheidung des Ministerpräsidenten für mich nachvollziehbar“, sagte Schuster am Montag laut Mitteilung.

Der Umgang Aiwangers mit den Vorwürfen bleibe irritierend. „Immer wieder betonte er eine politische Kampagne gegen ihn als Person und konnte sich erst spät zu einer Entschuldigung durchringen. Ich vermisse bisher bei Hubert Aiwanger eine wirkliche innere Auseinandersetzung mit den Vorwürfen und seinem Verhalten zur Schulzeit.“

Söder hatte am Sonntag verkündet, Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre im Amt zu belassen und die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober fortsetzen zu wollen. Dafür gab es viel Kritik aus der Landes- und Bundespolitik. So wurde Söder unter anderem vorgeworfen, angesichts der bevorstehenden Wahl aus „politischem Kalkül“ agiert zu haben. (dpa, Tsp)