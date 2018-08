Berlins Kultursenator Klaus Lederer bei einem Interview 2016 (Archivbild). Foto: Mike Wolff

25 Jahre später sind Sie Kultursenator einer linken Koalition und müssen sich Kritik von der freien Szene gefallen lassen. Sie seien zwar immer ansprechbar, echte Beteiligung gebe es nicht.

Die Kritik ist legitim und ich erwarte keinen Dank. Für Interessenvertreter einer bestimmten Sparte wird es immer zu wenig Geld, zu wenig Mitsprache sein. Insbesondere dann, wenn es sich mit Anspruch verbindet, dass in einer größer werdenden freien Szene alle sozial abgesichert sind. Das würde aber eine Verdopplung des Kulturetats bedeutet, die ich für nicht durchsetzbar halte. Trotzdem: Ohne eine freie Szene und ohne die Forderungen der Verbände gäbe es heute nicht diese starke Kulturszene in Berlin. Und an wen sollen sie sich denn sonst wenden? Das ist eine Rollengeschichte, das darf man nicht persönlich nehmen.

Rollengeschichte - ein gutes Stichwort. Letztes Jahr haben Sie als linker Kultursenator aus der Volksbühne, einer linken Institution, Besetzer aus dem linken Spektrum räumen lassen.

Das war kein persönlicher Sieg. Trotz aller Kritik bleibe ich dabei, dass öffentliche Kultureinrichtungen nicht die geeigneten Orte sind, um sich Freiräume zu schaffen – schon gar nicht, wenn man anderen die Freiräume nimmt. Eine knappe Woche habe ich mich bemüht, gemeinsame Lösungen zu finden. Das hätte aber zwingend zur Voraussetzung gehabt, dass die Besetzer eine Lösung akzeptieren, bei der nicht nur sie die Ansagen machen. Eine Erpressungssituation ist nicht akzeptabel.

Waren Sie früher auch ein Hausbesetzer?

Ich war zeitweise in besetzten Häusern, aber ich habe selber nichts besetzt. Ein Leitsatz: Weil ich jung bin, darf ich alles und muss die Konsequenzen meines Handelns nicht bedenken, das ist nicht meins Wenn jetzt die Frage ist: War der früher so ein junger Wilder...

...wenn Sie mögen...

…nicht mehr und nicht weniger als andere. Die Frage ist, ob alle anderen bereit sind, sich das einzugestehen. Dass manches, was sie damals gemacht haben, bodenlos dumm war.

Haben Sie Beispiele?

Ach, die findet jeder in seiner Biografie.

Gehört dazu auch Ihre Zeit als Mitglied einer A-Capella-Band?

Das war das ganze Gegenteil von dumm… aber das Quintett gibt es leider nicht mehr.

Kein Comeback geplant?

Das kann man nie ausschließen. Das war damals zum Vergnügen und wäre es heute noch. Das zeigt aber, dass ich keinen musikalischen Geschmackskanon habe.

Welche Musik haben Sie früher gehört?

Ich habe schon Ende der 80er Jahre viel elektronische Musik gehört, soweit das in der DDR möglich war. Von Kraftwerk über Depeche Mode bis zur Wurzel dessen, was später in der elektronischen Musik der Clubkultur gemündet ist.

Hat Sie der Techno damals geprägt?

Er hat mich interessiert, vor allem in seiner melodischen Form.

Waren Sie auf der Loveparade?

Da war ich einmal und nie wieder. War mir viel zu viel. Für eine Neuauflage würde ich mich nicht einsetzen. Es gibt nach wie vor Versatzstücke von Ähnlichem, bis hin, dass es auf dem Christopher Street Day Wagen gibt, auf denen elektronische Musik gespielt wird. Jegliches hat seine Zeit, und Revivals sind immer risikobehaftet.

Nicht ohne Risiko ist die Neubesetzung der Volksbühnen-Intendanz. Wann erfahren wir einen Namen?

Ein Datum zu nennen, wäre hochgefährlich. Ich weiß ja nicht, wie viele Körbe ich mir einhandle. Wenn es mit einem neuen Intendanten gelingen soll, brauchen wir mehr Vorbereitungszeit.

Einem? Wird es nicht Zeit für eine Frau?

Ich werde nicht sagen, dass die Entscheidung in Bezug auf ein spezielles Haus ausschließlich unter dem Gesichtspunkt getroffen wird, dass es eine Frau wird. Ich bin jetzt froh, dass Klaus Dörr für zwei Jahre die Intendanz übernommen hat. Ausschlaggebend ist, dass wir eine Lösung finden, mit der sich künstlerische Exzellenz durchsetzt. Aber es würde mich freuen, wenn es eine Frau würde.

Frank Castorf hat gesagt, dass er in seiner Laufbahn nicht viele Frauen erlebt hat, die in der Lage gewesen wären, so ein Theater zu machen wie er.

Man kann das als sexistisch interpretieren. Man kann es als Beschreibung eines hundsmiserablen Status Quo bezeichnen, in dem die Machtverhältnisse der Branche oft dazu geführt haben, dass coole Frauen seltener die Chance hatten, zu zeigen, was sie können.

Stichwort Sexismus: Der Allgemeine Studierendenausschuss der Alice-Salomon-Hochschule forderte, ein Gedicht von Eugen Gomringer von der Fassade zu entfernen. Es sei frauenfeindlich. Sie sagten: „Ich halte den Vorwurf des Sexismus gegen den Dichter für absurd.“ Verstehen Sie die junge Linke nicht mehr?

In letzter Zeit wird häufiger diskutiert, ob manche Kunst sexistisch sei. Beim "Heidenröslein" von Goethe kann man darüber streiten, ob da archaische Geschlechterrollen reproduziert werden oder nicht. Jede Zeit liest Kunstwerke früherer Zeiten anders. In der Regel gibt es nicht nur eine einzige zulässige Interpretation von Kunstwerken und ich finde den Grundsatz gut, dass die Kunstfreiheit so lange zu gewähren ist, wie eine Interpretation denkbar ist, die eben nicht diskriminierend, sexistisch oder unterdrückend ist. Ältere Kunst ist in gesellschaftlichen Kontexten entstanden, in denen andere Verhältnisse existierten. Dennoch ist es gut, dass es darum Auseinandersetzungen gibt.

Mal eine Frage aus dem heutigen gesellschaftlichen Kontext. Napflixen Sie?

Bitte?

Das sagt die Jugend, wenn sie während eines Films einschläft. Verstehen Sie die mit Ihren 44 Jahren nicht mehr?

Ich habe keine Ahnung, was „die Jugend“ ist. Zu meiner Zeit gab es die Jugend nicht, sondern sehr unterschiedliche Gruppen und Individuen. Ich habe gar nicht die Hybris, alles zu verstehen.

Nutzen sie deshalb weder Snapchat noch Instagram?

Ich bin mit Twitter und Facebook ausgelastet.

Selbst die Kanzlerin nutzt Instagram.

Soll sie doch.

Letztens erwähnten Sie, dass Sie ab und zu eine Tüte rauchen. Haben Sie einen Tipp, wie man an guten Stoff kommt?

Ich rauche mit Freunden gemeinsam, wenn sich das in geselliger Runde ergibt. Mir fehlt jeder Ehrgeiz und auch die Zeit, um auf die Suche nach Dealern zu gehen.

Seit einem Todesfall im Berghain wird wieder über Berlins Drogenpolitik debattiert. Drogen gehören hier zu Clubkultur, gehören sie zur Kulturpolitik?

Dass Drogen zur Clubkultur gehören, ist in dieser Pauschalität nicht richtig. In einer Gesellschaft, in der Drogen konsumiert werden, gibt es immer auch Orte an denen dies geschieht: Kneipen, beispielsweise. Durch Prohibition etwas zu unterdrücken, das so alt ist wie die Menschheit, ist schon immer gescheitert.

Sind die Berliner Clubs jene rechtsfreie Räume, die CDU-Politiker Jens Spahn anprangerte?

Das sind sie selbstverständlich nicht. Ich halte es für extrem wichtig, dass Leute begreifen, wie gefährlich Drogen sein können und auf leichtsinnigen Umgang verzichten. Noch besser fände ich, Drug Checking, wie es das in der Schweiz gibt, in Deutschland zu legalisieren. Dabei werden Analysen von illegalen Substanzen vorgenommen, um Konsumenten vor besonders gesundheitsschädlichen Präparaten warnen zu können. Wenn sich Probleme durch Verbote nicht lösen lassen, muss man alles dafür tun, Risiken zu minimieren.

Wer hier die richtige Nummer kennt, kann ein Koks-Taxi bestellen. Ist das Berliner Freiheit?

Nein, es ist das Ergebnis eines seit Jahrzehnten verfehlten Umgangs mit Drogen. Im Grunde wird schwer gefährliches Zeug, von dem niemand weiß, wo es herkommt, unter die Leute gebracht. Das ist gesundheitspolitisch ein Skandal.

Was macht für Sie die Berliner Freiheit aus?

Dass es nach wie vor sehr bunt zugeht. Dass es trotz aller Segregation noch eine gemischte Stadtgesellschaft gibt. Ich glaube, dass es die Freiheit dieser Stadt ausmacht, dass sie viele Zentren hat und sich so mehr oder weniger liebenswerte Eigenheiten erhalten haben. Wir sollten alle mehr dafür tun, das zu erhalten.

Sie gelten in Umfragen als beliebtester Politiker Berlins und könnten Regierender Bürgermeister werden. Gleichzeitig schreiben Sie auf Ihrer Homepage, dass sie nicht ewig Politiker sein möchten.

Ich habe mich nie politisch engagiert, um X, Y oder Z zu werden. Mit dem Kultursenator ist es auch so gewesen, obwohl ich da eine klare Vorstellung hatte, denn Berlin hat seine Kultur lange unter Wert behandelt. Das will ich in dieser Legislatur ändern.

Also keine Zukunftsplanung?

Wenn man an so einer Stelle ist, macht man keine Zukunftsplanung.

Man träumt vielleicht ein bisschen.

Mein Traum ist es nicht, Regierender Bürgermeister zu werden. Im Augenblick mache ich einen echten Traumjob. Irgendwann werde ich diese Aufgabe nicht mehr nach meinen eigenen Ansprüchen erfüllen können. Und ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, was ich ohne 60 bis 80-Stunden-Woche machen werde.

Was zum Beispiel?

Vielleicht Klavier oder Cello lernen, mehr Bücher lesen und mehr schreiben, vielleicht wieder Lehraufträge übernehmen. Ich würde gerne meine Sprachkompetenz verbessern und mehr von der Welt sehen, mein persönlicher Globus hat noch zu viel unentdecktes Land. Ich hoffe, dass ich das alles noch hinbekomme in einer Zeit, in der das noch Spaß macht.