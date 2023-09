Künstliche Intelligenz beim Film Media Tech Hub Conference zieht Fachleute ins Studio Babelsberg

Wie wirkt sich die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Film- und Medienbranche aus? Das ist eine der zentralen Fragen der MediaTech Hub Conference in diesem Jahr. Die Fachkonferenz findet am Mittwoch und Donnerstag im Studio Babelsberg statt.

Die neue Technologie werde in der Branche als „Fluch und Segen zugleich“ wahrgenommen, sagte der Konferenzleiter Peter Effenberg dem Tagesspiegel. Künstliche Intelligenz verändert vor allem die kreative Arbeit. Das bleibt nicht ohne Konflikte, wie der Streik der Drehbuchautor:innen in Hollywood zeigt. Zur Konferenz wird der US-Filmproduzent Roman Coppola live aus Los Angeles zugeschaltet, um über die Entwicklungen und Herausforderungen zu sprechen.

Sven Bliedung, der Leiter des volumetrischen Studios Volucap in Babelsberg, wird in einem Workshop die Möglichkeiten der KI beim Einsatz digitaler Schauspieler:innen zeigen. Mehrere Formate befassen sich außerdem mit neuen Geschäftsmodellen jenseits von Abonnements und Werbung. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland. Am Donnerstag stellen sich Medienunternehmen aus dem skandinavischen Land vor.