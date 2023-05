Newsblog zum 1. Mai in Berlin 6000 Teilnehmende bei Autonomen-Demo – vorzeitiges Ende an der Kotti-Wache

Berlin erlebt auch in diesem Jahr einen bewegten 1. Mai: Am Abend startete in Neukölln die „Revolutionäre 1.-Mai-Demo“, die nach Kreuzberg ziehen soll. Innensenatorin Iris Spranger nannte gegen 19.30 Uhr eine Zahl von etwa 6000 Teilnehmenden, deutlich weniger als die von ihr erwarteten 10.000 bis 15.000. Auch die propalästinensische Gruppe Samidoun befindet sich im Demonstrationszug – und skandierte israelfeindliche Parolen. Um 19.51 Uhr dann die überraschende Ansage: Die Veranstalter erklärten die Demo auf der Höhe der Kotti-Wache vorzeitig für beendet.

6000 nahmen nach Polizeiangaben an der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) teil, etwa 3700 bei der Satire-Demo „RWE: Reichtum wird enteignet“ im Villenviertel Grunewald – wo die Veranstalter von 7000 Teilnehmenden sprachen. Insgesamt sind am Tag der Arbeit 6300 Polizeibeamte unterwegs.

Doch auch abseits des Protests ist in Berlin am 1. Mai viel los. Wir begleiten das Demo- und Stadtgeschehen im Newsblog.