Mann in Berlin von S-Bahn erfasst Polizei sucht Zeugen nach Rangelei am Bahnsteig

In Friedrichshain-Kreuzberg ist am Sonntagmorgen ein Mann am S-Bahnhof Warschauer Straße von einer S-Bahn erfasst und verletzt worden. Nun gibt es Hinweise, dass der Mann vorher in eine körperliche Auseinandersetzung geraten war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach sei der Mann gegen 4.30 Uhr von einer S-Bahn der Linie S3 mitgerissen worden. Trotz einer Notbremsung durch den Triebfahrzeugführer konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der 41-jährige Ukrainer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen reanimiert und notoperiert werden.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde nun festgestellt, dass der Mann kurz vor seinem Unfall eine Auseinandersetzung mit einem weiteren, bisher unbekannten, Mann hatte. Dadurch sei es zu einer Rangelei auf dem Bahnsteig gekommen, bei der der 41-Jährige in das Gleisbett fiel.

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der gefährlichen Körperverletzung wurden Ermittlungen durch die Bundespolizei aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder der unbekannten Person machen können, um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.