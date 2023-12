Mit Schusswaffe bedroht und niedergeschlagen Unbekannter überfällt Getränke Hoffmann in Berlin-Wedding

Wegen zweier bewaffneter Überfälle in den Berliner Ortsteilen Wedding und Heinersdorf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das gab die Behörde am Samstagnachmittag bekannt.

Die Taten, bei denen am Freitagvormittag ein Mitarbeiter eines Getränke Hoffmanns in der Seestraße und eine Angestellte eines Erotikshops in der Romain-Rolland-Straße mit einer Schusswaffe bedroht wurden, ereigneten sich mit nur 40 Minuten Zeitabstand. Die Tatorte liegen etwa neun Kilometer voneinander entfernt. Ob die Überfälle zusammenhängen, ist den Behördenangaben zufolge Gegenstand der Ermittlungen.

Im ersten Fall habe ein Mann gegen 11 Uhr am Freitag die Filiale des Getränkemarkts in der Seestraße betreten. Er trug den Angaben nach eine Pistole bei sich und forderte den 48 Jahre alten Mitarbeiter auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben.

Tatverdächtiger verlässt das Geschäft ohne Beute

Weil dieser sich weigerte, soll der Tatverdächtige den Angestellten geschubst und ihm die Waffe auf den Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend habe er das Geschäft ohne Beute verlassen und sei auf einem Motorroller davongefahren, hieß es weiter. Der Ladenmitarbeiter kam in ein Krankenhaus. Die Polizei suchte den Tatort nach dem Unbekannten ab – konnte ihn aber nicht ausfindig machen.

Nur wenig später gegen 11.40 Uhr kam es zu einem zweiten Überfall in der neun Kilometer entfernten Romain-Rolland-Straße. Dort habe ein Mann eine Mitarbeiterin eines Sexshops ebenfalls mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit. Die 37-Jährige gab ihm Bargeld aus der Kasse. Auch in diesem Fall soll der Mann das Geschäft verlassen haben und mit einem Motorroller davongefahren sein.