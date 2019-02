Der Fall sorgt über Berlin hinaus für Entsetzen: Ein elfjähriges Mädchen hat sich im Bezirk Reinickendorf das Leben genommen – vermutlich, weil sie an ihrer Grundschule gemobbt wurde. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte Aufklärung an. „Ich bin sehr betroffen vom Tod der Schülerin“, sagte er dem Tagesspiegel. „Die Schulverwaltung wird das genau untersuchen.“

Das Mädchen ging auf eine Reinickendorfer Schule, an der am Sonnabend eine Mahnwache stattfinden sollte. „Mobbing und Gewalt sind, wie ich immer mehr erfahre, seit Jahren ein Thema an unserer Schule“, heißt es in dem Aufruf des Vaters eines Mitschülers. „Wir sind Vorbilder für unsere Kinder und ich denke, wenn wir als Elternschaft reagieren und uns mit diesem Thema auseinandersetzen, können wir unseren Kindern signalisieren, dass wir ihre Probleme ernst nehmen.“

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) teilte dem Tagesspiegel mit: „Ich nehme alle Vorwürfe sehr ernst, und wir werden den Fall, wie andere Trauerfälle auch, umfassend aufarbeiten.“ Gewalt- und Krisenpsychologen seien in die Schule geschickt worden, um mit den Lehrern dort Trauermöglichkeiten auszuarbeiten. Um gegen Mobbing vorzugehen, will Scheeres sogenannte Respekt Coaches an die Schulen schicken. Das Projekt wurde vom Bundesfamilienministerium gestartet und wird mit 23 Millionen Euro gefördert, es soll neben Prävention gegen Mobbing auch politischer Radikalisierung vorbeugen.

Zur Mahnwache an der Reinickendorfer Schule waren am Sonnabend nur Erwachsene eingeladen. Kinder sollten zu Hause bleiben, damit sie nicht weiter traumatisiert würden, sagte Mitinitiator Carsten Stahl. Er war dort als Sprecher eingeplant und engagiert sich seit Jahren in Schul-Workshops und einer Fernsehsendung gegen Mobbing. Stahl sagte, er sei überzeugt, die Politik kümmere sich zu wenig um Mobbing, entsprechende Probleme würden eher heruntergespielt als angegangen. Ihn ärgere auch Senatorin Scheeres: „Sie interessiert sich nicht für das Thema.“ Dabei sei es wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ein Problem gebe – erst dann könne man mit der Aufarbeitung anfangen.

Stahl erhielt von Burkard Dregger (CDU) Unterstützung: „Wenn sich externe Experten anbieten, dann müssen sich Bildungsverwaltung und Schulen dafür öffnen.“ Dregger ist Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus, die betroffene Schule befindet sich zudem in seinem Wahlkreis. „Wir müssen endlich aufwachen und uns an den Schulen explizit und systematisch mit Mobbing befassen.“ Dregger kündigte an, die CDU werde darüber im Abgeordnetenhaus sprechen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger empfahl auf Anfrage langfristige Lösungen wie einen festen Schulpsychologen. Außerdem sei eine Achtsamkeitskultur wichtig sowie regelmäßiger Austausch zwischen den Lehrern. Wie Stahl sieht auch er den ersten Schritt darin, das Problem zu erkennen. „An jeder Schule gibt es Mobbing“, sagte Meidinger. „Wer das bestreitet lügt entweder oder ist unwissend.“

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin sagte, frühestens kommende Woche werde man sich zu den Ermittlungen im Fall äußern können.



Hilfsangebote

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222.

Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de Eine Themenseite finden sie unter tagesspiegel.de/themen/mobbing.