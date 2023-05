Nach Verbot durch Versammlungsbehörde Berliner Polizei räumt Protestcamp in der Wuhlheide

Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen mit der Räumung des Protestcamps von Umweltschützern in der Wuhlheide begonnen. „Alle dort Anwesenden erhalten die Möglichkeit, zeitnah selbstständig und unbehelligt das Camp zu verlassen“, teilte die Polizei auf Twitter mit. Mit drei Durchsagen wurden die Besetzer aufgefordert, das Camp zu verlassen. Inzwischen baut die Polizei die Baumhäuser, Tripods und Zelte ab.

In einem weiteren Tweet hatte die Polizei darauf verwiesen, dass die Ansammlung durch die Versammlungsbehörde verboten worden sei.

Um Hindernisse beseitigen und Löcher im Waldboden schließen zu können, setzt die Polizei schweres Gerät ein: „Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Unimog mit Frontlader und Kran“, schrieb sie. Einsatzkräfte haben begonnen, Tripods, Baumhäuser und Zelte abzubauen.

Die Besetzer haben in der Wuhlheide auch Baumhäuser errichtet. © Polizei Berlin

Es seien etwa 200 Einsatzkräfte vor Ort, hieß es am Morgen. Nach Angaben auf Twitter ging die Polizei insgesamt von etwa 100 Menschen in Baumhäusern, Tripods und Zelten aus. Erste Menschen hätten das Protestcamp bereits verlassen, sagte eine Polizeisprecherin gegen 8 Uhr, etwa zwei Stunden nach Einsatzbeginn.

Den Einsatz begründete die Polizei bei Twitter auch mit der erheblichen Verletzung der Rechte Dritter durch das Camp. Damit sei etwa die Gefährdung Unbeteiligter durch blockierte Zufahrtswege, errichtete Hindernisse und Löcher im Waldboden gemeint, sagte die Polizeisprecherin. Die Sprecherin sagte, das Verhalten der Menschen im Protestcamp in den vergangenen Tagen habe keine Kooperationsbereitschaft mit der Polizei erkennen lassen.

Mit der Besetzung soll die Rodung von Wald verhindert werden. © IMAGO/aal.photo

Die Besetzer kündigen Widerstand gegen die Räumung an: „Aber unsere Träume lassen sich nicht räumen, wir bleiben hier!“, schreiben sie auf Twitter. Um 9 Uhr soll am S-Bahnhof Wuhlheide eine Demonstration starten.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat die Räumung des Camps der Baumbesetzer im Park Wuhlheide durch die Polizei gerechtfertigt. „Was wir dort sehen, weicht in weiten Teilen von dem friedlichen Charakter einer Versammlung ab“, sagte sie. „Das Protestcamp ist mit seinen Barrikaden und den Aushebungen, die fast schon an Fallgruben erinnern, sowie den daraus erwachsenden Gefahren auf längerfristigen Widerstand ausgerichtet.“ Die Personen, die auch dem radikalen Spektrum zuzurechnen seien, trügen weitestgehend Vermummung. „Aus meiner Perspektive ist die Auflösung durch die Polizei Berlin also ein wichtiger Schritt, denn die Versammlungsfreiheit ist kein Deckmantel für radikalen Protest.“

Aktivisten sitzen auf einer Plattform in einem Waldstück in der Wuhlheide. © picture alliance/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat der Polizei seine „volle Unterstützung“ zugesichert. Das betonte er auch „angesichts der möglichen Gefahren, die von der Besetzung ausgehen“, wie Wegner am Mittwochmorgen sagte. „Die Polizei hat diese Entscheidung sorgfältig abgewägt und mit Bedacht getroffen. In Berlin gelten Gesetze und Regeln, an die sich alle halten müssen. Diese Koalition wird auch weiterhin geltendes Recht durchsetzen.“

Eine Aktivistin, die anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur dpa im Zuge der Räumung, die Gruppe fühle sich unfair behandelt. „Das ist nicht angemessen.“ Sie hätten über einen Anwalt einen Eileintrag gegen die Verfügung gestellt, dieser sei nicht abgewartet worden. Es sei unverständlich, dass die Räumung vorher begonnen habe. Es müsse möglich sein, die Auflagen zu befolgen, die Gruppe wollte das laut der Aktivistin tun. Eine Kommunikation darüber sei mit der Polizei nicht möglich gewesen.

Das Camp war laut Polizei am 13. Mai von Einsatzkräften festgestellt worden. Am gleichen Tag sei bei der Versammlungsbehörde eine Mahnwache Wuhlheide/Protestcamp zur Verhinderung des Baus „Tangentiale Verbindung Ost (TVO)“ angezeigt worden. Eine vorherige Abstimmung zwischen Aktivisten und Versammlungsbehörde, die normalerweise üblich sei, habe es nicht gegeben.

Sperrungen für Autofahrer und BVG

Die Straßenbahnlinie 68 ist zwischen S-Bahnhof Köpenick und Rathaus Köpenick sowie in Richtung S-Bahnhof Köpenick zwischen Freiheit und S-Bahnhof Köpenick eingestellt.

Der 190er wurde in beiden Richtungen zwischen Köpenicker Straße/Innovationspark und Innovationspark Wuhlheide umgeleitet, fährt aber inzwischen wieder durch.

Für Autofahrer ist die Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen zwischen An der Wuhlheide und Köpenicker Straße gesperrt.

Noch am Dienstag hatten Senat und Polizei mitgeteilt, zunächst die Situation beobachten zu wollen. „Wir prüfen die Sachlage aus forstwirtschaftlicher Sicht“, hieß es von der Senatsumweltverwaltung.

Die Berliner Forsten, die für die Wälder zuständig sind, hätten sich ein Bild der Lage gemacht und sollen sie auch in den kommenden Tagen weiter bewerten. „Dabei werden natürlich die Gesichtspunkte, die den Wald und die Tiere betreffen, besonders betrachtet.“ Die Polizei teilte mit, man habe die Umweltschützer im Blick, eine Anzeige liege bisher nicht vor.

Die Baumbesetzer, die sich als queerfeministische Aktivisten bezeichnen, wollen nach eigenen Angaben mit der Aktion in Köpenick verhindern, das für den Bau der geplanten Straße „Tangentiale Verbindung Ost“ etwa 15 Hektar Wald gerodet werden. Sie besetzten einige Bäume und bauten Baumhäuser. Laut Polizei versammelten sich dort am Wochenende zeitweise bis zu 100 Menschen.

Aktivisten haben in der Wuhlheide ein mehr als 20 Fußballfelder großes Waldstück besetzt. © dpa/Paul Zinken

Am Montag schrieben die Besetzer bei Twitter: „Wir gehen davon aus, dass die Räumung der Besetzung in den nächsten Tagen stattfindet.“ Sie forderten Unterstützer auf, Widerstand zu leisten.

Die „Tangentiale Verbindung Ost“ ist eine seit Langem geplante Durchgangsstraße im Osten Berlins. Der umstrittene Abschnitt soll die Lücke zwischen Märkischer Allee und der Straße An der Wuhlheide schließen und so unter anderem die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick vom Verkehr entlasten.

Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt teilte mit: „Wie bei anderen Infrastrukturbaumaßnahmen wird auch diese Maßnahme Eingriffe in die Natur mit sich bringen.“ Die Planung sei daher „in einem aufwendigen Verfahren mit insgesamt zehn verschiedenen Trassenkorridoren immer wieder optimiert“ worden, auch um in der Wuhlheide Baumfällungen so gering wie möglich zu halten.

Die Eingriffe würden „überwiegend in den Randbereichen der Waldgebiete“ stattfinden. „Sämtliche Waldverluste sollen möglichst gebietsnah kompensiert werden“. Eine andere Straße werde zu einem Waldweg umgebaut. (dpa)