Neue Bauernproteste in Berlin Verbände und Speditionen kündigen Sternenfahrten an

Die Bauernverbände, Speditionen und der Mittelstand haben für Donnerstag und Freitag (21. und 22. März) erneut zu Protesten in Berlin aufgerufen. Sie fordern erneut ein Umdenken der Regierung und unter anderem eine bessere Lösung für den Agrardiesel.

Am Donnerstag wollen die Protestler zunächst in mehreren Korsos bis zum Platz des 18-März und zur Straße des 17. Juni fahren. Ein Korso startet dabei in Baruth/Mark an der B96 und fährt über den Tempelhofer Damm, Mehringdamm und den Großen Stern. Ein zweiter Korso beginnt seinen Protestzug in Nord-Oranienburg und bewegt sich via B96, Lindauer Allee und Großen Stern zur Straße des 17. Junis. Ein dritter Korso beginnt in West-Nauen und der vierte an der Landesgrenze Berlins bei Alt-Mahlsdorf.

Die Protestfahrt soll am Donnerstag, 21. März, um 10 Uhr beginnen und bis Freitag, 22. März, um 17 Uhr dauern. Am Platz des 18. März sowie der Straße des 17. Junis wurden zudem für Freitag mehrere Kundegebungen zwischen 12 und 17 Uhr angekündigt.

Mit Einschränkungen ist zu rechnen

Die Polizei weist aufgrund dessen bereits jetzt auf erhebliche Verkehrsbehinderungen hin. Insbesondere im Bereich der Straße des 17. Junis, im Regierungsviertel und rund um den Bundesrat, auf der Leipziger und Potsdamer Straße ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Die Polizei versuche, die Einschränkungen so minimal wie möglich zu halten. Sie bittet Anwohner und Anwohnerinnen sowie Verkehrsteilnehmer um Mithilfe und Verständnis.

Immer wieder protestieren die Bauern und Speditionen gegen die Entscheidungen und Pläne der Bundesregierung sowie der EU. Zuletzt rief der unangemeldete und teilweise gefährliche Protest von Landwirten und Unterstützern in Brandenburg Aufsehen hervor. In der Nacht hatten sie auf drei Brandenburger Straßen absichtlich Gülle und Mist abgeladen – mit weitreichenden Folgen. Auf dem vierspurigen Streckenabschnitt der Bundesstraße sind in der Dunkelheit mindestens drei Autofahrer in die Hindernisse gefahren. Die Autofahrer wurden dabei verletzt.