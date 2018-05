Er sucht den Kompromiss, die Verständigung, zweifelt auch an eigenen Positionen. Politik, die mit Hass und Ausgrenzung arbeite, delegitimiere sich selbst, sagt er. Deshalb werden seiner Verwaltungsspitze vermutlich Menschen aus vier Parteien und zwei Parteilose angehören.

Es geht ihm um Know-How, nicht ums Parteibuch. Seit er weiß, dass er die Geschicke der Stadt in den nächsten acht Jahren lenken soll, plant er die ersten 100 Tage akribisch. Es ist viel zu tun.

„We love Frankfurt (Oder)“ titelt die sonst so spitzzüngige taz wie berauscht nach Wilkes Wahl auf ihrer Titelseite. Zwei Seiten widmet sie dem Thema „Wie sich eine Stadt neu erfindet“. Christian Bangel, Chef von ZeitOnline und gebürtiger Frankfurter, hat schon vor der Stichwahl im März über die Stadt an der Oder gestaunt: Die Menschen wählten plötzlich weltoffen und die Stadt hat sich verändert, „in der wir unsere Eltern zurückgelassen haben. Und jetzt ist das erst richtig zu sehen.“

Auch andere überregionale Blätter jubeln über den Sieg des Linken-Kandidaten, der von den Grünen unterstützt wurde. Als wäre eine neue Zeitrechnung angebrochen, als wäre die Stadt nun das Symbol der Hoffnung im Osten.

„Ich habe mich über die Artikel gefreut, weil die Respekt zeigen vor dem, was die Menschen vor Ort geleistet haben. Es ist ein anderes Frankfurt als das, was es vor einigen Jahren noch war“, sagt René Wilke.

Bei der Oberbürgermeisterwahl ist AfD-Kandidat Wilko Möller im ersten Wahlgang mit 17 Prozent ausgeschieden. Und AfD-Chef Alexander Gauland unterliegt als Zweitplatzierter bei der Bundestagswahl im September 2017 Martin Patzelt von der CDU. Trotz der Debatte um die Flüchtlingspolitik.

"Natürlich ist Frankfurt nicht Nazi-frei"

Aber der künftige Oberbürgermeister bremst die Euphorie: „Natürlich ist Frankfurt nicht Nazi-frei, nicht mit 17 Prozent für die AfD.“ Aber: Das Klima habe sich verändert. Der Schlüssel dazu: „Begegnung, Begegnung, Begegnung!“ Mit den Polen, zu denen man einfach über die Brücke gehen kann – und zu den Geflüchteten, die in Frankfurt dezentral untergebracht sind. Der Impuls sei aus der Bürgerschaft gekommen, das zivilgesellschaftliche Engagement habe Türen geöffnet.

Das will er weiterhin tun. Er sieht Frankfurt in europäischer Verantwortung, geradezu beispielhaft. „In Zeiten von Brexit, nationalen Egoismen und Abgrenzung gibt es ein kleines Städtchen an der Grenze zu Polen, das mit seiner Nachbarstadt Slubice zusammenarbeitet, wie das nirgendwo in Europa in dieser Intensität geschieht.“

Gemeinsame Fernwärmeversorgung, eine Buslinie, die Viadrina, grenzüberschreitende Kultur- und Bildungsarbeit und sogar ein gemeinsamer Ausschuss in der Stadtverwaltung – das sei „ein Leuchtfeuer europäischer Hoffnung“.

Ein neues Kapitel

Ja, er weiß, das ist sehr idealistisch, verbessere aber andererseits das Leben der Menschen konkret. „Wir demonstrieren hier europäischen Mehrwert“, sagt er. Gleichzeitig geht es darum – wie an vielen anderen Orten im Osten – wieder Bedeutung zu erlangen, wieder etwas wert zu sein.

In der Stadt ist die Stimmung erwartungsvoll. Nun ist er der Hoffnungsträger. Den Druck spürt er. Vermutlich wird er künftig nicht mehr auf jede Mail, jede SMS oder WhatsApp-Nachricht persönlich antworten können.

Er ahnt den Sog der Politik, der ihn möglicherweise von denen entfremdet, für die er arbeiten möchte. Vielleicht hat er auch deshalb gezögert mit seiner Unterschrift. Aber er hat sie schließlich gesetzt. Ein neues Kapitel ist aufgeschlagen.