Neues Gutachten soll Klarheit bringen Berlin verschiebt Klima-Sondervermögen nach Urteil aus Karlsruhe

Das von CDU und SPD initiierte Berliner Klima-Sondervermögen wird nicht wie geplant noch in diesem Jahr verabschiedet. Darauf hat sich die schwarz-rote Koalition nach Tagesspiegel-Informationen verständigt.

Demnach plant der Senat, nach dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse zunächst ein Rechtsgutachten einzuholen. In diesem soll geklärt werden, inwiefern die Entscheidung der Karlsruher Richter auch das geplante Sondervermögen in Berlin betrifft.

Ursprünglich wollten CDU- und SPD-Fraktion das fünf Milliarden Euro umfassende Klima-Sondervermögen Ende dieses Jahres im Abgeordnetenhaus beschließen. Ein Gesetzentwurf des Senats liegt seit Juli vor. Aus dem Sondervermögen sollen ab 2024 unter anderem Maßnahmen zur Gebäudesanierung und zur klimaneutralen Transformation der Wirtschaft finanziert werden.

In der Koalition rechnet man durch die Beauftragung und Erstellung des Gutachtens mit einer Verzögerung von wenigen Monaten. Das Sondervermögen selbst sehe man nicht gefährdet, heißt es. Möglich sei jedoch, dass der Gesetzentwurf mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts überarbeitet werden müsse.

Karlsruhe kritisiert zeitlich unbegrenzte Kreditermächtigung

Das Gericht hatte am 15. November die Finanzierung des sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF) auf Bundesebene mit Blick auf die Schuldenbremse für verfassungswidrig erklärt. 2022 hatten SPD, Grüne und FDP Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den Klima-Fonds übertragen.

Laut Bundesverfassungsgericht verstößt dies gleich gegen mehrere Verfassungsgebote. Unter anderem habe die Ampel unzureichend begründet, inwieweit die Kreditermächtigungen der Bekämpfung der Notlage – in dem Fall die Folgen der Pandemie – dienen. Zudem dürften die Kredite nicht einfach über mehrere Jahre gestreckt vergeben werden

Insbesondere der zweite Aspekt dürfte nun auch die Koalition in Berlin beschäftigen. Die geplante Kreditermächtigung aus dem geplanten Berliner Klima-Sondervermögen ist zeitlich nicht befristet. Im aktuellen Gesetzentwurf heißt es, dass die Ermächtigung erlischt, sobald die fünf Milliarden „vollständig ausgeschöpft“ sind. Dies hatte zuletzt auch der Berliner Rechnungshof kritisiert.

Doch auch die Begründung der Notlage, die zu einem Aussetzen der Schuldenbremse berechtigt, könnte angesichts des Karlsruher Urteils deutlich umfassender ausfallen. Zurzeit stützt sich der Senat auf zwei Notsituationen: der voranschreitende Klimawandel sowie der Energiepreisschock infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Beides wird im Gesetzentwurf derzeit relativ knapp auf drei Seiten aufgeführt.

Trotz des Urteils aus Karlsruhe ist man sich in der Koalition sicher, dass das Berliner Klima-Sondervermögen rechtssicher ausgestaltet werden kann. Sowohl Finanzsenator Stefan Evers (CDU) als auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) betonten in den vergangenen Tagen, dass das Vorhaben nicht mit der Finanzierung des KTF zu vergleichen ist.

Insbesondere würden für das Berliner Gesetz keine Kreditermächtigungen genutzt, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gedacht waren. Zudem widme die Koalition nicht einfach alte Kreditermächtigungen um, sondern schaffe neue. Auch dieses Vorgehen der Bundesregierung hatten die Karlsruher Richter in ihrem Urteil kritisiert.