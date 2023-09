O’zapft is – auch in Berlin Viele Prominente beim Fassanstich im Hofbräuhaus am Alexanderplatz

Aktuell kursieren im Internet Videoaufnahmen von einer seltsam gekleideten Horde, die eine Art Barrikade durchbrochen zu haben scheint, um wild auf irgendetwas loszustürmen. Es handelt sich dabei nicht um den Trailer eines neuen Historien-Epos, sondern um tatsächliche und sehr aktuelle Geschehnisse. Am Sonnabend war Oktoberfest-Fassanstich und die rennenden Massen hatten nicht etwa Angst, dass das Bier direkt alle ist, sondern wollten einfach nur dabei sein.

Zartbesaitete Berliner können erstmal froh sein, dass sich diese Gaudi ungefähr 600 Kilometer weiter südlich, auf der Münchner Theresienwiese, abspielt, obwohl auch hier Jahr für Jahr versucht wird, ähnliches zu etablieren. So kommt es, dass auch im Berliner Hofbräuhaus am Alexanderplatz traditionell das erste Fass „o’zapft“ wird. Das ging aber relativ unspektakulär vonstatten.

Bekannte und weniger bekannte Prominente sollen Gäste locken

In weiser Voraussicht hatten die Veranstalter versucht, mit Prominenz zu locken. So sollte am Sonnabend um 12 Uhr mittags der Boxer Axel Schulz zusammen mit dem Gastronomen und Hofbräu-Geschäftsführer Björn Schwarz den Zapfhahn in das Fass prügeln.

Wo in Berlin sonst noch „oktoberfesten“? Im Berliner Hofbräuhaus wird noch bis zum 3. Oktober Oktoberfest gefeiert. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis mindestens 0 Uhr. Bis zum 28. Oktober gibt es außerdem die „Hauptstadtwiesn“ an der Spinner-Brücke. Und ebenfalls bis zum 28. dauert die „Spreewiesn“ mit Löwenbräu Festbier am Postbahnhof. Immer Freitag und Samstag bis zum einschließlich 20. Oktober finden an der Zitadelle Spandau Live-Musik und Volksfest-Angebote rund um das Festzelt statt. Am 30. September zwischen 15 und 22 Uhr feiert außerdem der „Verein der Bayern“ am Hindenburgdamm öffentlich seine Wurzeln. Und ab 18 Uhr am 6. beziehungsweise 7. Oktober gibt sich Köpenick mit seiner „Altstadt Wiesn“ bajuwarisch.

Am Abend wurde die Chose wiederholt, jetzt aber mit den vielleicht etwas weniger bekannten, sogenannten „Reality-Stars“ Eric Dindermann und Sanja Alena. Weitere geladene „Promis“ waren unter anderem Kader Loth, Yvonne Woelke oder Claudia Campus, außerdem eine lange Liste von Vertretern recht unterhaltsam klingender Berufsbezeichnungen: „GZSZ-Schauspieler“ Thomas Drechsler (eine offizielle Unterkategorie des klassischen Schauspielers), „Entertainer“ Julian F. M. Stoeckel, Xenia „Prinzessin“ von Sachsen, „Ex-Bachelor“ Leonard Freier, „Tattoo-Model“ Senay Gueler, „Social-Media-Star“ Leo Content, „Reality-Show-Darstellerin“ Arielle Rippegather, „Reality-TV-Teilnehmerin“ Cethrin Schulz, „Stil-Ikone“ Günther Krabbenhöft und so weiter.

Es gibt auch Berliner Promis, die nach München fahren

Für die musikalische Stimmung auf dem „Wiesn-Dancefloor“ sorgte keine Blaskapelle, dafür Giulia Siegel, die älteste Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel.

Wer sich an dieser Stelle fragt, wo denn die richtigen Prominenten sind, sollte vielleicht doch über eine Reise nach München nachdenken. Neben traditionelleren Leuten, wie etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sein Vize Hubert Aiwanger oder Schlager-Star und Moderator Florian Silbereisen tummeln sich auch eigentlich in Berlin lebende Gesichter in den Bierzelten. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, das frisch gebackene Playmate Désirée Nick oder Entertainer Riccardo Simonetti zum Beispiel.