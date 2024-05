Parteitag in Berlin-Lichtenberg SPD Berlin wählt am Samstag neue Doppelspitze

Die Berliner SPD stellt sich personell neu auf. Rund 260 Delegierte kamen am Samstag zu einem Parteitag zusammen, um die komplette Parteiführung neu zu wählen. Die neue Doppelspitze sollen Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini bilden.

Der designierte Landesparteichef Hikel formulierte in klaren Worten, was er von den Senatsmitgliedern der SPD erwartet. In der Partei müsse man auch „unbequeme Diskussionen führen, die wir bisher gemieden haben“. Als ein Thema nannte Hikel die Gebührenfreiheit bei vielen Leistungen. „Jetzt müssen die Senatsmitglieder der SPD liefern“, sagte Hikel der „B.Z.“. Und: „Wir werden gleich mit allen reden, ob sie mitspielen oder nicht. Davon müssen wir abhängig machen, ob jemand auf die Transferliste kommt.“

Das Duo hatte sich in der zweiten Runde einer Mitgliederbefragung mit gut 58 Prozent gegen ein zweites Team durchgesetzt, das der bisherige SPD-Landesvize Kian Niroomand und die frühere Co-Vorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels, bildeten.

Erwartet wird, dass der Parteitag diesem rechtlich nicht bindenden Basisvotum folgt. Die neue Doppelspitze soll die bisherigen Parteivorsitzenden, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh, ablösen, die seit 2020 amtierten.

Vor dem Ort des Parteitags in einem Hotel in Lichtenberg demonstrierten Beschäftigte von Tochterfirmen der landeseigenen Klinik-Konzerne Charité und Vivantes gegen Lohndumping und für eine gleiche Bezahlung wie die anderen Klinik-Mitarbeiter. Beschäftigte der Berliner Kita-Eigenbetriebe protestierten ebenfalls. Sie forderten einen eigenen Tarifvertrag. (dpa)