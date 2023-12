Poesiealbum für die Wand Die Berliner Künstlerin Stavi Papalitsa bringt das neue Jahr zum Glitzern

So gut wie jedes Mädchen und auch einige Jungs hatten eines zu Schulzeiten: ein Poesiealbum. Manchmal nannten sie sich auch Freundschaftsalben; einige enthielten leere Seiten mit besonders viel Platz für freie kreative Entfaltung, andere fragten gezielt nach Lieblingsfarbe, -essen und -tieren.

Eines hatten sie alle gemeinsam: Wenn sie gefüllt und gepflegt wurden, waren die Alben einer der größten Kindheitsschätze. Ganz besonders, wenn die Büchlein noch mit bunten, leuchtenden und glitzernden Stickern verziert wurden.

Solche Glanzbilder waren bereits im späten 18. Jahrhundert populär. Die auf Papier im Chromolithografieverfahren gedruckten Farbbilder wurden – angeregt von den Damen der höheren Gesellschaftsschichten – getauscht und haben über die Zeit nicht an Beliebtheit eingebüßt.

Diese Opulenz der Figuren, der Putten, den Goldglanz überall, das Barocke – das war meine ersehnte Antwort. Meine Collagen sollten jeden genauso erstaunen lassen. Künstlerin Stavi Papalitsa

Das weiß auch die Künstlerin Stavi Papalitsa. Die gebürtige Griechin lebt seit einigen Jahren in Berlin und hat sich unter anderem der Weiterentwicklung der Glanzbilder-Kunst und der Poesiealben verschrieben. Die Magie der Reime und glitzernden Bilder trägt die Künstlerin und Initiatorin der Initiative „PoesieRomantik“ ins Jahr 2024: in Form eines Kalenders im Originalstil der Poesiealben.

Poesiekalender 2024 der Künstler StaviNachweis: Poesieromantik.de © Poesieromantik.de

Ein Herzensprojekt für sie, erzählt Stavi: „Ich hatte mir Hunderte von Glanzbildern bestellt, verschiedenste Motive ausprobiert – aber es war mir noch nicht üppig genug.“ Ein Besuch bei einer Freundin in Wien habe dann das ersehnte Funkeln gebracht: „Diese Opulenz der Figuren, der Putten, den Goldglanz überall, das Barocke – das war meine ersehnte Antwort. Meine Collagen sollten jeden genauso erstaunen lassen.“

In wochenlanger Arbeit hat Stavi mehr als 1000 Sprüche gelesen und genau 983 Glanzbilder zurechtgeschnitten, 20 Glitzerfarben gemischt und per Hand mit feinem Pinsel beklebt. Aus den Glanzbildern hat sie neue Bildwelten in Collagenkunst erschaffen, abfotografiert und in Druck gegeben. Jedes Kalenderblatt erzählt so seine eigene Geschichte, die zur Stimmung des jeweiligen Monats passt.

Bestellen kann man das Kalenderkunstwerk online auf www.poesieromantik.de. Der Kalender im Format A4 kostet 20 Euro. Außerdem sind Postkarten im Format A5 erhältlich, als Dreier-Set für 9 Euro.