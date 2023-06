Politik, Expertise und Hip-Hop PxP Festival will in Berlin Impulse für chancengerechtere Bildung geben

Mit einem Großaufgebot an Politik, Expertise und Musik sollen am Wochenende Bildungsinteressierte zu einem neuartigen Festival gelockt werden. Geplant ist laut Veranstalter der Start einer „Future Skills Alliance“, einer Bewegung für chancengerechte und zukunftsfähige Bildung. Es gehe darum, Impulse für die Verbesserung der Chancen zu geben.

Das Event beginnt am 17. Juni und endet am 18. Juni nach einem großen Abschlusskonzert. Auftreten werden bei diesem von der Europäischen Union und von der Senatsverwaltung für Wirtschaft mit geförderten Projekt etwa „Pisa-Papst“ Andreas Schleicher und Fußballer Sami Khedira, der sich mit seiner Stiftung für gleiche Bildungschancen einsetzt.

Außerdem mit dabei sind Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, ​Inklusions-Aktivist Raul Krauthausen, Podcaster Bob Blume, Unternehmerin Verena Pausder sowie weitere Expertinnen und Experten für Schulinnovation, Digitalisierung, hybriden Unterricht, Künstliche Intelligenz und Berufsorientierung. Zum Abschluss des Festivals treten am 18. Juni unter anderem die Band Bosse und die Sängerin Alice Merton auf.

Das „PxP Festival“ will keinen Alarmismus, sondern bewusst „über Lösungen sprechen“, kündigten die Initiatoren an. Die „Melange von Expertenwissen und Entertainment“ unterstreiche die Einzigartigkeit des größten Bildungsfestivals Deutschlands. Das Festival findet statt im FEZ-Zentrum, Straße zum FEZ 2 in 12459 Berlin. Infos zu Programm und Tickets gibt es unter pxpfestival.com.