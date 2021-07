Um 15 Uhr startet ein Korso am Olympischen Platz, um gegen "Merkels Impferpressung" zu protestieren. Der Konvoi fährt durch Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Mitte. Unter anderem zieht er durch die Masurenallee, Westfälische Straße, Berliner Straße, Martin-Luther-Straße, Straße des 17. Juni, Kaiserin-Augusta-Allee und über den Kaiserdamm. Endpunkt ist wieder der Olympische Platz.

Ebenfalls für 15 Uhr startet der Schlagersänger Björn Banane mit seinen Anhänger:innen zu einem Autokorso durch Treptow-Köpenick. Die Strecke beginnt am S-Bahnhof Altglienicke, führt unter anderem über das Adlergestell und endet in der Neuen Krugallee am Plänterwald.

Ab 16 Uhr fährt eine andere Gruppe auf einer relativ langen Strecke durch die Innenstadt. Die Fahrt soll am P+R Parkplatz Heinersdorf beginnen und durch Pankow, Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg führen. Die Strecke führt unter anderem über die Landsberger Allee, am Bersarinplatz vorbei, über die Oberbaumbrücke und die Skalitzer Straße, am Kottbusser Tor in Richtung Süden, durch die Graefestraße, an der Hasenheide und dem Südstern vorbei, über die Bülowstraße und den Kurfürstendamm bis zum Olympischen Platz.

Der nach derzeitigem Stand letzte Autokorso des Tages beginnt um 17:30 Uhr in der Masurenallee. Motto dieser Stadtrundfahrt: "Nur in einer zutiefst kranken Gesellschaft müssen Gesunde ständig beweisen, dass sie gesund sind." Die Fahrzeuge werden unter anderem durch die Neue Kantstraße fahren, über Hohenzollerndamm und Bundesallee. Endpunkt ist der Hammerskjöldplatz an der Masurenallee.

Das wird der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zufolge zu Einschränkungen des Straßenverkehrs führen.