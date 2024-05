Reanimation am Delfter Ufer in Berlin-Neukölln Feuerwehr zieht leblosen Körper aus dem Teltowkanal

In der Nacht zum Freitag hat die Berliner Feuerwehr einen 37-Jährigen nach einem Sturz in den Teltowkanal erfolgreich reanimiert. Das bestätigte sowohl die Feuerwehr als auch die Berliner Polizei am Freitag. Ob sich die Person nach dem Unfall in Berlin-Neukölln weiterhin in Lebensgefahr befindet, kann nicht ausgeschlossen werden. Der derzeitige Gesundheitszustand sei unbekannt.

Nachdem sie den Mann vermisst hatten, alarmierte gegen 0.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher am Delfter Ufer in Britz die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr entdeckten die Angehörigen an der Wasseroberfläche ein Kleidungsstück. Ein Feuerwehrmann sprang mit einem sogenannten Eisrettungsanzug in das Gewässer des Teltowkanals und stellte fest, dass es sich bei dem Kleidungsstück um den leblosen Körper des Mannes handelt.

Als der Mann anschließend aus dem Wasser gezogen wurde, hatte er weder einen Puls noch Atem. Die Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte waren jedoch erfolgreich, so der Sprecher der Feuerwehr. Sie brachten ihn anschließend in eine Klinik. Zuerst berichtete die „B.Z.“. Nach Informationen des Mediums soll die Gruppe Jugendlicher gemeinsam Alkohol getrunken haben. (Tsp)