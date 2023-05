Royal-Bingo und Kirchengesang So feiern Berliner die Krönung von Charles III.

Nicht nur in London wird die Krönungszeremonie, bei der Charles III. diesen Samstag mit seiner Frau Camilla den britischen Thron besteigt, heiß ersehnt. Auch unter den Berliner:innen verstecken sich die ein oder anderen Royal-Fans, die sich das königliche Ereignis nicht entgehen lassen wollen.

Zwar haben weder der British Council – das britische Pendant zum deutschen Goethe-Institut – noch die britische Botschaft in Berlin Veranstaltungen anlässlich der Krönung geplant, trotzdem feiert Berlin auf seine ganz eigene Art und Weise.

Auf die feine englische Art

Wenn man den International Club Berlin in Charlottenburg betritt, sticht einem direkt der König des Vereinigten Königreichs ins Auge. Ein Bild von ihm hänge in der Eingangshalle des Clubs, sagt Geschäftsführerin Marie-Louise Hildebrand. Schließlich sei Charles III. auch der Schirmherr des Clubs.

Die Krönung am 6. Mai wird dementsprechend stilvoll gefeiert. „Ein Vertreter der britischen Botschaft kommentiert die Zeremonie und zur Krönung wird ein Toast auf den König ausgesprochen“, schildert Hildebrand. Der Clubraum, in dem die Krönung übertragen wird, sei dem Anlass entsprechend mit britischen Flaggen dekoriert. Kulinarisch soll die Veranstaltung auch mit typisch britischen Speisen, wie Scones, Fish and Chips und Sandwiches begleitet werden.

Viele nehmen ihre Kleidungswahl sehr ernst und kommen mit klassischem Hut. Marie-Louise Hildebrand, Geschäftsführerin des International Club Berlin

„Ähnliche Veranstaltungen haben bereits bei der Hochzeit von William und Kate und bei der Trauerfeier von Königin Elisabeth II. stattgefunden. Viele nehmen ihre Kleidungswahl sehr ernst und kommen mit klassischem Hut“, erklärt Hildebrand. Zuschauen dürfen im Clubhaus aber nur Clubmitglieder und deren Gäste.

Der schönste Hut gewinnt

Wenn die britische Königsfamilie für etwas bekannt ist, dann wohl für ihre legendäre königliche Kopfbedeckung. Neben einer Live-Übertragung im Englischen Landschaftsgarten veranstalten die Gärten der Welt am Krönungstag passend dazu einen „Hut-Contest“. In den Kategorien „am größten“ und „am schönsten“ gewinnt, wer am meisten Applaus erhält. Egal, ob für Zylinder oder Strohhut.

Bingo wird auch gespielt. Allerdings nicht nach herkömmlichen Regeln, sondern mit einem royalem Twist. Anstelle von Zahlen findet man auf den Bingo-Scheinen Personen und Ereignisse aus der Krönungszeremonie.

In der Kirche wird gesungen

Nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. übernimmt Charles nicht nur den britischen Thron, sondern auch das Amt des Oberhaupts der englischen Kirche. Auch in Berlin soll dieser historische Moment mit einem Kirchenkonzert gefeiert werden.

Um den neuen König zu ehren, singt am Abend der Krönung der englischsprachige Kammerchor „The Embassy Singers“ in der anglikanischen Kirche St. George’s Church in Neu-Westend. Im Anschluss soll das neue Kirchenoberhaupt noch bei einer kleinen Gartenparty gefeiert werden.

Live in der Bibliothek

Nicht nur in Großbritannien wird die Krönung live auf öffentliche Bildschirme übertragen, auch in Berlin findet die ein oder andere Public-Viewing-Veranstaltung statt.

Die Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf kündigt in einer Pressemitteilung eine Live-Übertragung in der Stadtteilbibliothek Lankwitz an. Auch über das Erscheinen mit Hut oder Krönchen würde man sich dort sehr freuen, heißt es seitens der Veranstalter.

Während in Großbritannien zum Anlass der großen Krönung die Sperrstunde britischer Pubs ausgesetzt werden soll, sieht das in Berlin etwas anders aus. Die größtenteils irischen Pubs sind kaum beeindruckt von der Krönung am Sonnabend. Dort wird lieber Sport geschaut.