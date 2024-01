Saleh kritisiert Finanzsenator Evers Berlins SPD-Fraktionschef will mit Sparentscheidung bis Mai warten

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh (SPD) hat Zweifel an den Einsparplänen von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) geäußert. Er kritisierte insbesondere die pauschalen Sparvorgaben, die Evers kurz vor dem Jahreswechsel an alle Senatsverwaltungen geschickt hatte. Der Senator mache es sich „sehr leicht“, sagte Saleh am Mittwoch dem RBB. Die „Methode Evers“ entspreche der Methode Rasenmäher.

Die Koalition müsse intensiv über die Prioritäten diskutieren. „Einige Häuser haben dann weniger Prozente und andere mehr“, sagte er mit Blick auf die verschiedenen Senatsverwaltungen.

Finanzsenator Evers hatte kurz vor Jahresende an alle Mitglieder des Senats ein Schreiben zur Haushaltslage verschickt. Darin forderte er alle Senatsmitglieder dazu auf, mit ihren jeweiligen Ressorts ihren Beitrag zu den notwendigen Einsparungen zu leisten. 1,75 Milliarden Euro müssen in diesem Jahr eingespart werden.

Dazu sollen alle Berliner Senatsverwaltungen im kommenden Jahr 5,9 Prozent ihres jeweiligen Haushaltsvolumens einsparen. Evers bat die Senatoren, bis Ende Februar konkrete Sparvorschläge zu machen. Saleh stellte diesen Zeitplan nun in Frage. Er plädiert dafür, die Steuerschätzung im Mai abzuwarten.

Die Einsparungen sind notwendig, weil im Anfang Dezember vom Abgeordnetenhaus verabschiedeten Doppelhaushalt eine Finanzierungslücke klafft. Fast vier Milliarden Euro müssen insgesamt in den nächsten zwei Jahren eingespart werden – bei Vorhaben, die bislang im Haushalt vermerkt sind.