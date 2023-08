Seit zwei Wochen vermisst Mexikanische Studentin Maria S. tot in Berlin-Köpenick aufgefunden

Die in Berlin vermisste Studentin Maria S. ist tot. Am Samstagnachmittag wurde die 24-Jährige im Teltwokanal in Berlin-Köpenick tot aufgefunden. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Gegen 15.50 Uhr hatte ein Passant auf Höhe der Altglienicker Brücke einen treibenden Körper bemerkt und Polizei und Feuerwehr. alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei nicht von keinem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an.