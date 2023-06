So begründet Berlins CDU den Baustopp für Radwege „Am Ende werden wir mehr bauen als die letzte Regierung“

Nach dem vorläufigen Baustopp für einen Teil der Radwege haben die Berliner Christdemokraten die Entscheidung ihrer Verkehrssenatorin Manja Schreiner gegen teils massive Kritik verteidigt.

Es sei „absolut notwendig, dass sich die neue Verkehrssenatorin erstmal einen Gesamtüberblick verschafft“, sagte der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner. „Am Ende der Legislaturperiode werden wir mehr Radwege gebaut haben, als die letzte Regierung.“

Schreiner sagte am Freitag, dass Maßnahmen für die Radwegeinfrastruktur „überprüft und priorisiert“ werden sollen, unter anderem in Hinblick auf mögliche Zielkonflikte, die Berücksichtigung valider Verkehrsdaten und Alternativen, die geringere Folgen für Autoverkehr und Parkplätze haben.

Ausgenommen vom Baustopp sind Radwege, für die „nicht mehr als zehn Parkplätzen“ auf einer Strecke von 500 Metern wegfallen. Ebenso von der Unfallkommission angestoßene Projekte an Gefahrenstellen und Maßnahmen für die Schulwegsicherheit.

SPD geht auf Distanz zur CDU

Das Gleiche gilt bei Sanierungen von bestehenden Rad- und Fußwegen und für Fußgängerüberwege, die im Sofortprogramm des Senats genannt werden. Darüber hinaus dürfen die Bezirke Maßnahmen fortführen, die keine Auswirkungen auf Fahrstreifen, Busspuren oder den öffentlichen Nahverkehr haben.

Sogar der Koalitionspartner SPD ging auf Distanz zur CDU. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte: „Wir wollen mehr und sicherere Radwege. So ist der verabredete Weg in der Koalition.“ Die Pankower SPD-Abgeordnete Linda Vierecke meinte: „Jetzt Radwegprojekte zu stoppen, macht keinen Sinn und steht so auch nicht im Koalitionsvertrag.“

Tatsächlich steht im Koalitionsvertrag genau das, was Verkehrssenatorin Schreiner jetzt macht. „Die Koalition priorisiert, welche Radverkehrsprojekte aus dem Radverkehrsplan sie in dieser Legislaturperiode umsetzt“, heißt es auf Seite 55.

Wir gehen nicht mit der Schablone vor, sondern orientieren uns am Bedarf aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Manja Schreiner, CDU-Verkehrssenatorin

Schreiner selbst sagte: „Wir möchten mehr, aber vor allem funktionierende und bedarfsgerechte Radwege. Ziel der Priorisierung der Maßnahmen der Radfahrinfrastruktur ist ein insgesamt funktionierender Verkehrsmix für alle Berlinerinnen und Berliner und damit auch ein funktionierendes Radverkehrsnetz.“

Dafür schaue doch die Verkehrsverwaltung alle Radverkehrsprojekte genau an.„Wir gehen nicht mit der Schablone vor, sondern orientieren uns am Bedarf aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer“, sagte Schreiner. So müssten große Straßen für den Pendler-, Wirtschafts- und Lieferverkehr leistungsfähig bleiben. Ein weiteres Ziel sei eine bessere Anbindung der Außenbezirke mit Radwegen an Bus und Bahn

Fraktionschef Stettner sprang Schreiner am Freitagabend bei. „Wir wollen ein besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer erreichen. So haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart“, sagte er. „Das bedeutet mehr Radwege, ein besseres ÖPNV-Angebot und mehr Sicherheit für Fußgänger, ohne dabei einen Kulturkampf gegen das Auto zu führen.“ Das habe die CDU den Berlinern versprochen.

Mehr Radwege entstünden aber „nicht im Gegeneinander, sondern gut geplant und ausgewogen für alle Verkehrsteilnehmer“, sagte Stettner. „Nicht gegen die Autofahrer, sondern für Radfahrer.“ Alexander J. Herrmann, Rechtsexperte der CDU-Fraktion sagte, es gehe um einen Radwegebau, der rechtssicher sei „und mit den Menschen, anstatt teilweise rechtswidrig und mit dem ideologischen Holzhammer“.