Ampel-Sondierungen am Montag – Czaja setzt auf Wohlwollen für die Unterschiede

Am Montag starten die Dreier-Sondierungsrunden in Berlin. Den Auftakt machen SPD, Grüne und FDP, die sich ab 13 Uhr in der SPD-Parteizentrale in der Müllerstraße treffen. Das Gespräch ist für fünf Stunden geplant. Der stellvertretende Landeschef und Fraktionschef, Sebastian Czaja, sagte am Sonntag, die FDP wolle in einer möglichen gemeinsamen Regierungskoalition „einen neuen Stil Politik etablieren, der das Einende sucht und Raum für Unterschiede wohlwollend toleriert“. In den kommenden Gesprächen mit der SPD und den Grünen gehe es den Liberalen darum, zu sondieren, ob es in einer gemeinsamen Regierungskoalition möglich wäre, den „Wert der Freiheit in unserer Stadt zu stärken“.