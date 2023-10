Streit um Flüchtlingsunterkunft in Tegel Berlins Senatschef Wegner erteilt Debatten um Zuständigkeit eine Absage

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat Debatten um eine mögliche Neuverteilung der Zuständigkeiten für Geflüchtetenunterkünfte in Berlin eine Absage erteilt: „Jetzt können wir über Jahre Strukturdebatten führen, aber es geht doch darum, dass wir jedem Menschen ein Dach über dem Kopf anbieten“, sagte er am Dienstag in der Senatspressekonferenz. „Wir haben ziemlich klare Zuständigkeiten, und in der jetzigen Struktur kriegen wir das hin“, fügte er hinzu. Wer das Gefühl habe, man bekomme es nicht an, solle dies offen sagen.

Zuvor hatte der Tagesspiegel erfahren, dass es Überlegungen gibt, eine zentrale Koordinierungsstelle für die Unterkunft auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel in der Senatskanzlei einzusetzen. Eine Einigung über diesen Punkt konnte aber vor der Senatssitzung am Dienstag nicht erzielt werden und war laut Wegner dort auch kein Thema.

„Mir ist keine Überlegung bekannt, wo irgendetwas in der Senatskanzlei angesiedelt werden soll“, sagte Wegner. Er sehe dafür auch keine Notwendigkeit.

Die Integrationsverwaltung von Senatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hatte sich zuvor offenbar für die Koordinierungsstelle eingesetzt. In einer entsprechenden Entwurfsvorlage dazu heißt es: „Für ein Projekt dieser Größenordnung sind alle erforderlichen Kompetenzen in einer Projektstruktur innerhalb der Senatskanzlei zu bündeln und zwingend mit externem Fach- und Sachverstand zu ergänzen.“ Der Hintergrund: In Tegel könnten bis Ende des Jahres 7100 Personen wohnen. Aktuell kommen dort in den ehemaligen Terminals und in Leichtbauhallen etwa 4500 Geflüchtete unter.

Keine Supermärkte, Schulen oder Arztpraxen in der Nähe

Mit Unterkünften dieser Größenordnung hat Berlin kaum Erfahrung. Das ehemalige Flughafengelände liegt isoliert von Supermärkten, Schulen oder Arztpraxen. Deswegen hatte der Senat schon vor mehreren Wochen entschieden, die soziale Infrastruktur vor Ort aufzubauen.

Wegner betonte, man müsste „pragmatisch und ideologiefrei“ an dem Thema arbeiten. Er und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) erklärten, die Messe Berlin würde nun beim Aufbau von weiteren Leichtbauhallen in Tegel unterstützen. Die Messe bringe das notwendige „Knowhow“ mit.

Auf die Frage, ob es in Berlin Sach- statt Geldleistungen geben werde, sagte Wegner: „Es ist richtig, dass wir darum ringen, was jetzt der beste Weg ist.“ Er wünsche sich aber, dass es eine einheitliche Lösung für ganz Deutschland gebe. „Wir brauchen hier einheitliches Vorgehen“, sagte er. Zuvor hatte Wegner Sachleistungen für bestimmte Gruppen von Asylsuchenden ins Gespräch gebracht. Integrationssenatorin Kiziltepe hält das für nicht zielführend. Wegner sagte mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Koalition: „Ich finde es ganz normal, dass wir teils auch unterschiedliche Positionen haben.“ Man komme nun mal aus unterschiedlichen Parteien.

Vorerst kein Flüchtlingsgipfel in Berlin

Der Forderung nach einem Flüchtlingsgipfel erteilte Wegner ebenfalls eine Absage. Zuvor hatte der integrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Orkan Özdemir, dafür plädiert: „Ich fordere den Regierenden Bürgermeister auf, zu einem Berliner Flüchtlingsgipfel mit allen Beteiligten einzuladen“, sagte Özdemir dem Tagesspiegel. Alle Senatsverwaltungen, aber auch Wohlfahrtsverbände und zivilgesellschaftliche Akteure müssten an einen Tisch. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept“, sagte Özdemir.

Wegner machte deutlich, dass er keinen Gipfel plant: „Unser Flüchtlingsgipfel ist die Taskforce“, sagte der Regierende. Dies sei der richtige Weg. Alle zuständigen Senatsverwaltungen seien daran beteiligt, zudem sei man auch im Austausch mit den Hilfsorganisationen. Auch Bürgermeisterin Giffey sagte, für einen Gipfel sei nicht der richtige Zeitpunkt.

Kritik kam aus der Opposition: „Der offene Streit zwischen CDU und SPD über die Verantwortung für die Massenunterkunft in Tegel ist entlarvend“, sagte Jian Omar, migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Aus Angst vor dem Scheitern würden sich die Koalitionspartner gegenseitig die Verantwortung für die Unterbringung Geflüchteter zuschieben. Die Forderung nach einem Gipfel nannte er ein „offensichtliches Ablenkungsmanöver“.