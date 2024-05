Taucher und Rettungshubschrauber im Einsatz : Auto in den Berliner Schlachtensee gestürzt – mindestens ein Mensch drin

Großeinsatz der Berliner Feuerwehr am Freitagabend in Zehlendorf: Ein Wagen soll am Schlachtensee ins Wasser gestürzt sein. Darin soll sich mindestens eine Person befinden.