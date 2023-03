U2 am Wochenende unterbrochen Tunnelsanierung am Berliner Alexanderplatz beginnt diesen Freitag

Die Stabilisierungsarbeiten für den beschädigten U-Bahn-Tunnel am Berliner Alexanderplatz beginnen nun wirklich. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mit. Am Freitagabend beginnt das Immobilienunternehmen Covivio, das am Alexanderplatz ein Hochhaus baut, den im vergangenen Sommer um einige Zentimeter abgesackten Tunnel die Linie U2 wieder anzuheben. Das Konzept dazu war im Februar vorgestellt worden.

Läuft alles nach Plan, kann die BVG voraussichtlich Ende August den Vollbetrieb der U2 auf zwei Gleisen wieder aufnehmen. Seit vergangenem Oktober ist nur ein eingeschränkter Pendelverkehr auf einem Gleis möglich. Grund war ein von Covivio verursachter Schaden an dem mehr als 100 Jahre alten Tunnel, der nur einen Meter entfernt von der Baugrube des Hochhausprojekts verläuft.

Aus Sicherheitsgründen war Anfang Oktober eines der beiden Gleise gesperrt worden. Seitdem fährt die U2 nur noch im Pendelverkehr alle 15 Minuten zwischen Klosterstraße und Senefelderplatz – eine Zumutung für Fahrgäste in Mitte und Prenzlauer Berg.

Nun sollen die ersten fünf „Injektionslanzen“ installiert werden, mit denen in den kommenden Wochen Flüssigzement zur Bodenverfestigung in den Untergrund eingebracht werden soll. Die Probebohrungen sollen laut BVG „detailliert vermessen und ausgewertet“ werden, sodass bereits am nächsten Montag die Entscheidung fallen soll, ob und wie die weiteren rund 50 Injektionslanzen installiert werden.

Nach Angaben der BVG wird die U2 im betroffenen Bereich an diesem Freitag, 17. März, um 20 Uhr eingestellt. Zwischen den U-Bahnhöfen Senefelderplatz und Klosterstraße wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab Montagfrüh soll die U2 wieder wie gehabt auf dem einen Gleis pendeln.

Zur Startseite