500 Ermittlungsverfahren nach verbotenen Demos eingeleitet

Die Berliner Polizei hat nach den eigentlich verbotenen Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik am Sonntag mindestens 503 Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmer eingeleitet. In 59 Fällen werde wegen Widerstands und in 43 Fällen wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Weitere Anzeigen wurden demnach wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, Gefangenenbefreiung sowie Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz und die Berliner Infektionsschutzverordnung geschrieben.



Insgesamt hätten Einsatzkräfte knapp 1000 Personen „in ihrer Freiheit beschränken oder sie festnehmen“ müssen, hieß es in der Polizeibilanz weiter. Mehr als 60 Prozent von ihnen seien aus anderen Bundesländern nach Berlin gekommen. Teilnehmer unerlaubter Versammlungen hätten in verschiedenen Bezirken wiederholt Einsatzkräfte attackiert, aber auch Andersdenkende und mindestens ein Fernsehteam. Mehr als 60 Polizistinnen und Polizisten seien bei Einsätzen zum Teil schwer verletzt worden.

Die Gewerkschaft der Polizei teilte dazu am Montagabend mit, dass sie allen Einsatzkräften danke, denen bei diesem Einsatz viel abverlangt worden sei. "Auch wenn auf einigen Bildern der Anschein erweckt wird, dass Querdenker machen konnten, was sie wollten. Dass es an einigen Orten zu unschönen Bildern gekommen ist und man nicht sofort jegliches Potenzial im Keim ersticken konnte, sollte jedem klar sein. Ebenso die Tatsache, dass der Einsatz genau aufbereitet wird und die Erfahrungen in die nächste Einsatzplanung mit einfließen", schrieb GdP-Landeschef Norbert Cioma.

Trotz eines Verbots großer Demonstrationen waren am Sonntag mehrere Tausend Menschen durch die Hauptstadt gezogen. Sie versammelten sich immer wieder in Gruppen in verschiedenen Teilen der Stadt, mehrfach kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizeikräften. (dpa)