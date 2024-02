Verliebt auf dem roten Teppich Karl Lauterbach zeigt sich mit neuer Freundin bei Eröffnung der Berlinale

Am Donnerstagabend startete die 74. Berlinale im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Traditionell war die Eröffnungsgala hochkarätig besucht: Neben vielen Prominenten aus der nationalen wie internationalen Filmwirtschaft ließ sich auch der ein oder andere Politiker blicken – Karl Lauterbach zum Beispiel.

Dass anwesende Fotografen dem Gesundheitsminister ganz besonders viel Aufmerksamkeit schenkten, lag an der Tatsache, dass er sich erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin zeigte. Elisabeth Niejahr heißt sie und ist selbst keine Unbekannte. Als ehemalige stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Wochenzeitung „Zeit“ war sie in der Vergangenheit häufig Gast in diversen Talkshows. Heute ist die Journalistin Geschäftsführerin für den Bereich „Demokratie stärken“ an der „Hertje School“ in Berlin.

Auch Hollywood ließ sich blicken

Dass Lauterbach und Niejahr ein Paar sind, bestätigte Lauterbach der „Bild am Sonntag“ bereits vor drei Wochen. „Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt“, zitierte ihn das Boulevardblatt damals.

Am Morgen nach der ganz persönlichen Premiere ließ Niejahr ihre Gefolgschaft auf „X“ wissen: „Wir waren im Kino. Warum auf der Berlinale? Wir wären ohnehin demnächst zusammen fotografiert worden – dann doch lieber so. Guter Film übrigens.“ Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich und Lauterbach.

Matt Damon und Cillian Murphy vor dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Marechal Aurore/ABACA

„Small Things like These“ heißt der Film, der zum Auftakt des zehntägigen Festivals gezeigt wurde und Grund genug war, dass sich auch Hollywood den Abend nicht entgehen ließ: So waren unter anderen Hauptdarsteller Cillian Murphy („Oppenheimer“) und Produzent Matt Damon Teil der exklusiven Gästeliste.

Außerdem zahlreiche Leinwand-Stars aus Deutschland. Schauspielerinnen wie Jella Haase („Fack ju Göhte“) oder Katja Riemann etwa, die die Plattform nutzten, um der Menge lauthals mitzuteilen, dass die Demokratie lebe. Während das Model Papis Loveday ein Schild mit der Aufschrift „No Racism! No AfD!“ als Accessoire über den Teppich trug und Schauspielerin Pheline Roggan („Jerks“) sich das Dekolleté mit der Buchstabenreihe „Fck AfD“ in Form einer Halskette schmückte.

Hintergrund war die in den letzten Wochen breit diskutierte Frage, ob AfD-Politiker zur Eröffnungsgala eingeladen werden dürften. Zunächst eingeladene Vertreter der Partei wurden nach harscher Kritik wieder ausgeladen.