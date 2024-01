Von Kreuzberg nach Neukölln 1000 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Berlin

Rund 1000 Menschen haben am Samstagnachmittag für Solidarität mit Palästinensern und Gaza demonstriert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen ab 14 Uhr vom Oranienplatz in Kreuzberg über Adalbertstraße und Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte.

Bis kurz vor dem Ende um 17 Uhr verlief die Demo ohne größere Zwischenfälle. Angemeldet waren dem Sprecher zufolge 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Die Versammlung wurde von rund 320 Einsatzkräften begleitet. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hatte am frühen Nachmittag auf dem Kurznachrichtendienst X auf die Demo aufmerksam gemacht.

Es waren nicht die einzigen Proteste in der Stadt. Unter dem Titel „Wir haben Agrarindustrie satt!“ gingen am Samstag mehrere Tausend Menschen in Berlin für klimagerechtere Anbaumethoden und eine Ernährungswende auf die Straße.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin häufig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei ist es in der Vergangenheit auch zu Ausschreitungen gekommen. (mit dpa)