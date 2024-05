Vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin Kaiserslautern-Fans und Bayer-Anhänger feiern seit dem Mittag

Für den 1. FC Kaiserslautern ist es das Spiel des Jahrhunderts. Der FC Bayer Leverkusen könnte einer historischen Saison das i-Tüpfelchen verpassen. Das DFB-Pokalfinale wirft bereits am Samstagmittag seine Schatten voraus.

Viele Tausend Fußball-Fans der beiden Vereine stimmen sich in Berlin auf das Spiel ein. Auf dem Breitscheidplatz versammelten sich bereits um die Mittagszeit am Samstag weit über 10.000 Anhänger in Trikots des FCK oder in extra für das Endspiel angefertigten roten T-Shirts. Dem Auftritt der Fans danke auch die vereinseigene Seite auf der Plattform X am Samstag.

Der Hammarskjöldplatz vor den Messehallen am Funkturm als Treffpunkt der Fans des deutschen Fußball-Meisters aus Leverkusen füllte sich zeitgleich erst allmählich. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht als klarer Favorit in das Finale gegen den Zweitligisten um 20 Uhr (ARD und Sky) im Olympiastadion. Der Verein berichtete auf der Plattform X von einer „überragenden Stimmung“ am Hammarskjöldplatz.

Beide Vereine haben für ihre Fans jeweils 23.700 Eintrittskarten erhalten, die längst vergriffen sind. In der Hauptstadt wird mit rund 30.000 Leverkusenern gerechnet, aus Kaiserslautern und Umgebung werden rund 50.000 Anhänger erwartet.

Der FC Kaiserslautern kann als klarer Underdog erstmals seit 1996 den DFB-Pokal emporheben. Doch die Saison lief anders als bei dem heutigen Kontrahenten aus Leverkusen abseits des Pokalgeschäfts eher verhalten. Bis in die letzten Wochen der Saison befand sich die Mannschaft im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Bayer Leverkusen war als erste Mannschaft der Bundesligageschichte bis zum letzten Spieltag ungeschlagen und wurde vorzeitig deutscher Meister. (mit dpa)