Der nächste BVG-Streik von Verdi steht an - diesmal am Donnerstag. Los geht es mit dem Betriebsbeginn bei der BVG und dauert nicht nur ein paar Stunden, sondern den ganzen Tag. Hier der Service, den wir immer weiter im Laufe des Tages immer weiter ergänzen.

Wie reagiert die BVG? Keine U-Bahn? Keine Straßenbahn? Dort wird nicht gestreikt. Diesmal wird der BVG-Busverkehr lahmgelegt - und damit wird vor allem der Stadtrand von Berlin getroffen, wo Pendler nicht so einfach zum nächsten Bahnhof und damit auch nicht ins Büro kommen und Kinder auch nicht in die Schule. "Unsere Fahrgäste müssen sich nach der Ankündigung leider auf erhebliche Einschränkungen im Nahverkehr einstellen", heißt es in einer ersten Stellungnahme aus der BVG-Zentrale. "Laut der Ankündigung der Gewerkschaft soll der Omnibusverkehr am Donnerstag von Betriebsbeginn (ca. 3:30 Uhr) bis 22 Uhr bestreikt werden."

Was sind die Folgen für den BVG-Busverkehr? Die Auswirkungen werden enorm sein, weil ganze Stadtteile schwer bis gar nicht zu erreichen sind. "Wir gehen davon aus, dass die meisten Busse stillstehen werden und der Verkehr auch nach Beendigung des Warnstreiks noch einige Stunden unregelmäßig sein wird." Der Normalverkehr wird also erst am Freitag wieder stattfinden.

Welche BVG-Buslinien fahren? Am Stadtrand sind oft Sub-Unternehmer im Auftrag der BVG unterwegs. Heißt: Sie werden fahren - wie beim letzten Streik auch. "Folgende von Subunternehmern betriebene Buslinien werden während des Warnstreiks voraussichtlich komplett fahren: 106, 161, 162, 163, 168, 175, 179, 218, 234, 263, 275, 284, 320, 322, 334, 341, 349, 363, 365, 371, 373, 380, 390, 399. Folgende Linien fahren mit leichten Einschränkungen: 112, 140, 184, 283, 370 und 893."

Gibt es alternative Buslinien? Am Stadtrand fahren oft auch Linien aus dem Umland zum nächsten S- oder Regionalbahnhof. Zum Beispiel die Linie 638 von Potsdam quer durch Spandau zum Rathaus. Diese Linien werden regulär im Einsatz sein und sind eine dankbare Alternative.

Fahren S-Bahn und Regionalbahn? Ja. Ob Zusatzzüge eingesetzt werden, war am Mittwochmorgen noch nicht bekannt. Beim vorherigen BVG-Streik organisierte die S-Bahn 60 Zusatzfahrten. Die S-Bahn bekam viel Lob: Beim letzten Mal hielten sie dank zuverlässiger Arbeit den Takt - und somit den Berufsverkehr aufrecht. Viele Baustellen - etwa auf der Linie S7 zwischen Westkreuz und Potsdam ("Ersatzverkehr") - beginnen erst nach dem BVG-Streik am Donnerstag, 22 Uhr.

Ist der Flughafen Tegel zu erreichen? Keine U-Bahn, keine BVG-Bus, keine Straßenbahn ... Stand am Mittwochmorgen: Nein, der Flughafen TXL wird nur mit dem Auto oder Taxi zu erreichen sein. Ob ein Shuttle-Service eingesetzt wird, war am Mittwochmorgen nicht bekannt. Und dran denken: Die Buslinie von Rudow zum Flughafen Schönefeld fährt auch nicht - die S- und Regionalbahn schon (allerdings nicht ab Rudow).

Fahren die BVG-Fähren? Ja. Sie sind aber nur für einzelne Ortsteile eine gute Alternative. Der Spandauer Ortsteil Kladow (16.000 Einwohner) ist nur mit dem Bus zu erreichen. Die Leute dort können aber die BVG-Fähre über den Wannsee nutzen und dort in die S-Bahn einsteigen.

Müssen Kinder in die Schule gehen? Prinzipiell gilt die Schulpflicht. „In der Regel dürfte es den Schülern zumutbar sein, sich rechtzeitig um andere Möglichkeiten, zur Schule zu gelangen, zu kümmern“, hatte Landeselternsprecher Norman Heise beim letzten Streik gesagt. Da war die Vorbereitungszeit ziemlich lang. Trotzdem könne es Fälle geben, bei denen abgelegene Schulen ohne BVG nicht zu erreichen seien. Es sei laut Schulgesetz möglich, Schüler auch nachträglich aus wichtigem Grund zu beurlauben, wenn dieser Grund vorher noch nicht bekannt war. Schüler, die ohne Entschuldigung fehlen, müssen damit rechnen, dass der Tag als unentschuldigter Fehltag auf dem Zeugnis vermerkt wird.

