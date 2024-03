Wegen Hass und Hetze im Netz Der „Anzeigenhauptmeister“ war in Berlin – und informierte die Polizei vorab

Der sogenannte „Anzeigenhauptmeister“ war in der Hauptstadt - nach eigenen Angaben bis etwa zur Mittagszeit. Das hat die Polizei am Montag dem Tagesspiegel bestätigt. Niclas M. kündigte sich nach Angaben des Sprechers bei der Polizei persönlich an. Die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen lägen an den steigenden Aggressionen, denen sich der 18-Jährige täglich im Netz und auf der Straße aussetzen muss, hieß es von der Polizei.

Nach Polizeiangaben soll er am Montagmorgen in der Hauptstadt erschienen sein und im Verlauf des Mittags die Stadt wieder verlassen haben. Mehrere Videos in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass er sich an der Neuköllner Sonnenallee aufgehalten hat. Die Polizei bestätigte das. Nach Angaben des Sprechers hat er sich auch für den Bereich Neukölln angekündigt. Bislang sei der Polizei kein Übergriff bekannt.

Der Anzeigenhauptmeister, Niclas M., ist aktuell ein viraler Internet-Hit. Eine kürzlich erschienene Dokumentation machte ihn und sein Hobby publik. Das große Ziel des 18-Jährigen: Er will in jeder deutschen Gemeinde eine Verkehrsordnungswidrigkeit anzeigen. Dafür fotografiert, registriert und meldet er die Falschparker mehrmals in jeder Woche und tourt für seine Beschäftigung quer durch die Bundesrepublik.

Aggressivität gegen Niclas M. nimmt zu

Doch der 18-Jährige erhält mit seinem Vorgehen nicht nur Zuspruch. Vor allem in den Kommentarspalten im Netz erhält er viele Anfeindungen. Seinem Hobby wird vor allem Hohn, Verachtung und Hass entgegengebracht.

Die Aggressivität gegen Niclas M. entlädt sich nicht nur in den sozialen Medien. Anfang März soll er in einem Zug bei einer Tour durch Sachsen-Anhalt von Fußballfans attackiert worden sein. Anschließend musste er sogar ins Krankenhaus. Das bestätigte er „RTL“.

Seine Mutter äußerte in einem Interview mit dem „Focus“ ihre Ängste. Sie schlafe aus Angst um ihren Sohn auf dem Boden im Flur und habe „Angst, dass sie ihn totschlagen“. Sie wolle nur, dass die Menschen ihren Sohn in Ruhe lassen. In der Tat macht der 18-Jährige auch nichts Strafbares. Ganz im Gegenteil.

Mehr als zwei Millionen Falschparker in Berlin

Bis Ende September verzeichneten Polizei und Ordnungsämter in Berlin 2.038.846 Ordnungswidrigkeiten gegen Falschparker. Der Checkpoint hat berichtet. Bei knapp 1,24 Millionen gemeldeten Autos scheint es für Niclas M. also genug Möglichkeiten zu geben, um Berlins klamme Kassen zumindest etwas zu füllen.

Auch in der Hauptstadt gibt es mehrere Hilfssheriffs. So zum Beispiel Andreas Schwiede, auch bekannt als „Polizeibeobachter“. Er will gefährliche Situationen im Straßenverkehr verhindern und kritisiert dafür die Ordnungshüter, nicht die Falschparker.