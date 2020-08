Wem gehört die Rigaer 94 ? : Eigentümer-Anwälte widersprechen Innensenator Geisel

Das Linksextremisten-Haus in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain ist am Montag Thema im Abgeordnetenhaus. Doch Rot-Rot-Grün verweigert dem Eigentümer Gehör.