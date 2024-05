Weniger Wohnungsneubau in Berlin Rund 16.000 Fertigstellungen im Jahr 2023

In Berlin wurden im Jahr 2023 insgesamt 15.965 Wohnungen gebaut. Das sind 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Die meisten neuen Wohnungen entstanden im Bezirk Lichtenberg (3410), die wenigsten in Steglitz-Zehlendorf (345).

Der Großteil der neuen Wohnungen sind in Neubauten entstanden (14.633). In bestehenden Gebäuden wurden lediglich 1.332 Wohnungen als fertiggestellt gemeldet, ein Minus von 30,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das politische Ziel der schwarz-roten Koalition von jährlich 20.000 Neubauwohnungen wurde damit wie auch in den Vorjahren deutlich verfehlt. Nachdem Anfang der 2010er Jahre nur wenige Tausend Wohnungen pro Jahr fertiggestellt wurden, zog der Wohnungsbau zunächst wieder an. 2019 wurden 18.999 Wohnungen fertiggestellt, seitdem sinken die Fertigstellungen tendenziell wieder.

Zu schaffen machte den Bauvorhabenträgern insbesondere die Coronakrise und die Inflation infolge des Ukrainekriegs. Angesichts der einbrechenden Zahlen bei den Baugenehmigungen ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren noch weniger Wohnungen fertiggestellt werden.