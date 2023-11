Zur Spitzenkandidatin gewählt Hildegard Bentele führt die Berliner CDU erneut in Europawahl

Die EU-Parlamentarierin Hildegard Bentele soll die Berliner CDU erneut in den Europawahlkampf führen. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Berlin-Mitte wurde sie zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie erhielt 180 Ja-Stimmen bei 40 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen.

Bentele (47) ist bereits seit 2019 Mitglied des Europaparlaments. Sie ist dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Umwelt und öffentliche Gesundheit und im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie.

Von 2011 bis 2019 war die Politologin Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. (dpa)